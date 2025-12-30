За год в Украине разменно более 12 000 гектаров сельхозземель: количество операторов выросло почти вдвое

Благодаря государственной программе компенсаций в течение 2025 года аграриям вернули в эксплуатацию более 12 000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Центр гуманитарного разминирования успешно выполнил 61 договор, а общая стоимость работ превысила 713 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Новые возможности для аграриев

Теперь получить 100% компенсацию за очищение земли могут не только крупные агрохолдинги, но и обычные хозяева и арендаторы небольших участков. Если ваша земля пострадала от войны, у вас есть право на государственную поддержку. К концу года уже десятки единоличников воспользовались этой возможностью.

Заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный подчеркнул: "Запуск программы создал реальный рынок: появился спрос на отечественные машины разминирования и новейшие технологии. Мы уже подписали договоры очистки еще 17 тысяч гектаров, что свидетельствует о масштабном восстановлении".

Сертификация операторов

Государство максимально упростило жизнь бизнеса. Теперь сертификация операторов противоминной деятельности доступна онлайн через портал "Действие". Всего в 2025 году количество операторов противоминной деятельности выросло почти вдвое – с 73 до 134. Операторы, воспользовавшиеся такой возможностью, отмечают скорость и удобство подачи и рассмотрения заявки.

Мировая поддержка

Украина не остается наедине с проблемой. Международные партнеры уже инвестировали в наше разминирование около 1,5 млрд долларов. В ходе конференции в Японии были объявлены новые пакеты помощи на 80 миллионов долларов.

Отдельным достижением явилась разработка цифровой платформы GRIT. Это "умная" система для планирования и мониторинга работ, которая поможет максимально эффективно и прозрачно очищать украинские территории.

Напомним, в декабре Центр гуманитарного разминирования провел проведение торгов на разминирование земель сельскохозяйственного назначения в Харьковской области площадью 7 995 гектаров. Рекордную заявку на эти работы подало ООО "АДП-Агро", уже имеющее успешный опыт .