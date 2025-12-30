Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,22

+0,15

EUR

49,65

+0,10

Наличный курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,09

49,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За год в Украине разменно более 12 000 гектаров сельхозземель: количество операторов выросло почти вдвое

мина, разминирование
За 2025 год в Украине разменно более 12 000 гектаров сельхозземель / Центр гуманитарного разминирования

Благодаря государственной программе компенсаций в течение 2025 года аграриям вернули в эксплуатацию более 12 000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Центр гуманитарного разминирования успешно выполнил 61 договор, а общая стоимость работ превысила 713 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Новые возможности для аграриев

Теперь получить 100% компенсацию за очищение земли могут не только крупные агрохолдинги, но и обычные хозяева и арендаторы небольших участков. Если ваша земля пострадала от войны, у вас есть право на государственную поддержку. К концу года уже десятки единоличников воспользовались этой возможностью.

Заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный подчеркнул: "Запуск программы создал реальный рынок: появился спрос на отечественные машины разминирования и новейшие технологии. Мы уже подписали договоры очистки еще 17 тысяч гектаров, что свидетельствует о масштабном восстановлении".

Сертификация операторов

Государство максимально упростило жизнь бизнеса. Теперь сертификация операторов противоминной деятельности доступна онлайн через портал "Действие". Всего в 2025 году количество операторов противоминной деятельности выросло почти вдвое – с 73 до 134. Операторы, воспользовавшиеся такой возможностью, отмечают скорость и удобство подачи и рассмотрения заявки.

Мировая поддержка

Украина не остается наедине с проблемой. Международные партнеры уже инвестировали в наше разминирование около 1,5 млрд долларов. В ходе конференции в Японии были объявлены новые пакеты помощи на 80 миллионов долларов.

Отдельным достижением явилась разработка цифровой платформы GRIT. Это "умная" система для планирования и мониторинга работ, которая поможет максимально эффективно и прозрачно очищать украинские территории.

Напомним, в декабре Центр гуманитарного разминирования провел проведение торгов на разминирование земель сельскохозяйственного назначения в Харьковской области площадью 7 995 гектаров. Рекордную заявку на эти работы подало ООО "АДП-Агро", уже имеющее успешный опыт .

Автор:
Татьяна Ковальчук