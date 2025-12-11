Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Наличный курс:

USD

42,36

42,27

EUR

49,70

49,51

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Разминирование и поддержка сельских общин: ООН и Фонд Катара выделяют $10 млн

разминирование, табличка, предупреждение о минах
Сельские общины получат помощь от ООН и Катара на $10 млн / ГСЧС Украины

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Фонд Катара для развития (QFFD) запускают программу на $10 млн для поддержки сельских общин Украины, пострадавших от мин и взрывоопасных остатков войны, помогая возобновить обработку земли и производство.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Сельские общины получат помощь

Программа реализуется ФАО в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП) и охватит прифронтовые области юга и востока Украины. Ожидается, что помощь получат более 3500 сельских домохозяйств и около 100 малых фермеров, которые из-за минной опасности потеряли возможность безопасно обрабатывать землю и возобновлять производство.

В рамках совместной инициативы предусмотрена комплексная поддержка сельских общин: от очистки земель до возобновления сельскохозяйственного производства. ФАО отвечает за геопространственный анализ, оценку состояния почв и восстановление производства, а КПН проводит техническое обследование и разминирование территорий. Такое сотрудничество обеспечивает безопасный и последовательный переход от очищения земель к их полноценной обработке общинами.

"Для Украины вопрос разминирования сельскохозяйственных земель тесно связан с восстановлением экономики и продовольственной безопасности и является критически важной для Украины. Эта программа позволит не только вернуть земли в обращение, но и обеспечит долгосрочную поддержку наших фермеров, которые ежедневно преодолевают вызовы войны. Инвестиции в разминирование и реабилитацию земель - это инвестиции в страну", – отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык.

О заминированности Украины

В настоящее время Украина остается одной из самых заминированных стран мира: потенциально загрязненные земли охватывают до 138,5 тыс. км. Минная опасность ограничивает доступ к землям, уменьшает производственные мощности и замедляет восстановление сельской экономики, что делает международную поддержку критически важной для безопасного ведения земледелия и защиты национального продовольственного производства.

В рамках программы будет проведено геопространственное картирование поврежденных и загрязненных земель, комплексное тестирование почв и укрепление возможности местных учреждений и молодых специалистов в сфере восстановления земель. Параллельно фермерские хозяйства и домохозяйства получат ресурсы, оборудование и строительные материалы в формате ваучеров, что позволит восстановить сельскохозяйственное производство на безопасных территориях.

Заметим, в Украине из-за заминированности стала актуальной профессия сапера. Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по этой специальности, но количество саперов все равно недостаточно для разминирования загрязненных взрывоопасными предметами территорий. В результате предприятия, учреждения, организации, являющиеся сертифицированными операторами противоминной деятельности, смогут забронировать от мобилизации 100% саперов.

Следует отметить, что Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель для хозяйственного использования.   в течение 10 лет.

Автор:
Ольга Опенько