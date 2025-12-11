Разминирование и поддержка сельских общин: ООН и Фонд Катара выделяют $10 млн

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Фонд Катара для развития (QFFD) запускают программу на $10 млн для поддержки сельских общин Украины, пострадавших от мин и взрывоопасных остатков войны, помогая возобновить обработку земли и производство.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Сельские общины получат помощь

Программа реализуется ФАО в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП) и охватит прифронтовые области юга и востока Украины. Ожидается, что помощь получат более 3500 сельских домохозяйств и около 100 малых фермеров, которые из-за минной опасности потеряли возможность безопасно обрабатывать землю и возобновлять производство.

В рамках совместной инициативы предусмотрена комплексная поддержка сельских общин: от очистки земель до возобновления сельскохозяйственного производства. ФАО отвечает за геопространственный анализ, оценку состояния почв и восстановление производства, а КПН проводит техническое обследование и разминирование территорий. Такое сотрудничество обеспечивает безопасный и последовательный переход от очищения земель к их полноценной обработке общинами.

"Для Украины вопрос разминирования сельскохозяйственных земель тесно связан с восстановлением экономики и продовольственной безопасности и является критически важной для Украины. Эта программа позволит не только вернуть земли в обращение, но и обеспечит долгосрочную поддержку наших фермеров, которые ежедневно преодолевают вызовы войны. Инвестиции в разминирование и реабилитацию земель - это инвестиции в страну", – отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык.

О заминированности Украины

В настоящее время Украина остается одной из самых заминированных стран мира: потенциально загрязненные земли охватывают до 138,5 тыс. км. Минная опасность ограничивает доступ к землям, уменьшает производственные мощности и замедляет восстановление сельской экономики, что делает международную поддержку критически важной для безопасного ведения земледелия и защиты национального продовольственного производства.

В рамках программы будет проведено геопространственное картирование поврежденных и загрязненных земель, комплексное тестирование почв и укрепление возможности местных учреждений и молодых специалистов в сфере восстановления земель. Параллельно фермерские хозяйства и домохозяйства получат ресурсы, оборудование и строительные материалы в формате ваучеров, что позволит восстановить сельскохозяйственное производство на безопасных территориях.

Заметим, в Украине из-за заминированности стала актуальной профессия сапера. Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по этой специальности, но количество саперов все равно недостаточно для разминирования загрязненных взрывоопасными предметами территорий. В результате предприятия, учреждения, организации, являющиеся сертифицированными операторами противоминной деятельности, смогут забронировать от мобилизации 100% саперов.

Следует отметить, что Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель для хозяйственного использования. в течение 10 лет.