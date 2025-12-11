Розмінування та підтримка сільських громад: ООН та Фонд Катару виділяють $10 млн

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) та Фонд Катару для розвитку (QFFD) запускають програму на $10 млн для підтримки сільських громад України, постраждалих від мін і вибухонебезпечних залишків війни, допомагаючи відновити обробіток землі та виробництво.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Сільські громади отримають допомогу

Програма реалізується ФАО у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП) та охопить прифронтові області півдня й сходу України. Очікується, що допомогу отримають понад 3 500 сільських домогосподарств і близько 100 малих фермерів, які через мінну небезпеку втратили можливість безпечно обробляти землю та відновлювати виробництво.

У рамках спільної ініціативи передбачено комплексну підтримку сільських громад: від очищення земель до відновлення сільськогосподарського виробництва. ФАО відповідає за геопросторовий аналіз, оцінку стану ґрунтів та відновлення виробництва, а ВПП проводить технічне обстеження та розмінування територій. Така співпраця забезпечує безпечний і послідовний перехід від очищення земель до їх повноцінного обробітку громадами.

"Для України питання розмінування сільськогосподарських земель тісно пов’язане з відновленням економіки та продовольчої безпеки та є критично важливою для України. Ця програма дозволить не лише повернути землі в обіг, але й забезпечить довгострокову підтримку наших фермерів, які щодня долають виклики війни. Інвестиції в розмінування та реабілітацію земель – це інвестиції в продовольчу безпеку всієї країни та стійкість сільських громад", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Про замінованість України

Наразі Україна залишається однією з найбільш замінованих країн світу: потенційно забруднені землі охоплюють до 138,5 тис. км². Мінна небезпека обмежує доступ до земель, зменшує виробничі потужності та сповільнює відновлення сільської економіки, роблячи міжнародну підтримку критично важливою для безпечного ведення землеробства та захисту національного продовольчого виробництва.

У межах програми буде проведено геопросторове картування пошкоджених і забруднених земель, комплексне тестування ґрунтів та зміцнення спроможності місцевих установ і молодих фахівців у сфері відновлення земель. Паралельно фермерські господарства та домогосподарства отримають ресурси, обладнання та будівельні матеріали у форматі ваучерів, що дозволить відновити сільськогосподарське виробництво на безпечних територіях.

Зауважимо, в Україні через замінованість стала актуальною професія сапера. Наразі Державна служба зайнятості почала видавати ваучери на навчання за цією спеціальністю, але кількість саперів все одно недостатня для розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій. В результаті підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати від мобілізації 100% саперів.

Слід зазначити, що Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.