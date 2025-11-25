Фермер з Херсонщини отримав майже 5 млн грн компенсації за розмінування своєї землі

Фермер із Херсонської області отримав майже 4,76 мільйона гривень компенсації за розмінування ділянки площею понад 1 150 гектарів, яку очистив власним коштом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Компенсація витрат на розмінування

Йдеться про сільськогосподарське товариство "Перше травня" в Херсонській області, ділянку якого фахівці "Укроборонсервісу" очистили від мін і вибухонебезпечних предметів у березні-квітні 2023 року. Площа очищеної землі перевищує 1 150 гектарів, а вартість проведених робіт сягала майже 6 мільйонів гривень.

У рамках державної програми компенсації вартості розмінування фермер отримав 80% витрат, що склало 4,76 мільйона гривень.

"Для отримання компенсації вартості робіт з розмінування, здійснених до 15 квітня 2024 року, фермери мають надати документи для підтвердження очищення і що його здійснювали сертифіковані фахівці. Маємо тепер успішний кейс «Першого травня», які зібрали необхідні документи, подали заявку для участі у програмі, і через 51 день, 21 листопада, товариство отримало 80% вартості розмінування ділянки. А додаткові оборотні кошти – це більша стійкість бізнесу, який годує всю Україну", – підкреслив заступник міністра економіки, екології та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.

Ділянка, за яку сільгосптовариство "Перше травн" отримало компенсацію, розташована в Бериславському районі Херсонської області. Там вирощують здебільшого зернові або олійні культури. Під час наступу росіян у 2022 році частина цих земель постраждала від бойових дій, а значна частина техніки, тваринницькі комплекси були пошкоджені або знищені внаслідок обстрілів.

Про програму

Державна програма компенсації вартості розмінування аграрних земель дає можливість фермерам отримати відшкодування витрат на гуманітарне розмінування. Фермери, які планують очищення своїх угідь, можуть отримати 100% вартості робіт, тоді як ті, хто вже провів розмінування у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року, отримують компенсацію у розмірі 80% витрат.

Для участі у програмі необхідно подати заявку через Державний аграрний реєстр. Користуватися цією можливістю можуть не лише фермери, а й фізичні особи або самозайняті в сфері сільського господарства, що було закріплено нещодавніми змінами, ухваленими Кабінетом Міністрів України.

Зауважимо, що з січня по листопад 2025 року фахівці очистили від вибухонебезпечних предметів 34 300 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Загалом з початку року було обстежено понад 43 000 гектарів територій.