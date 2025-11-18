Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,02

EUR

48,79

--0,20

Готівковий курс:

USD

42,20

42,11

EUR

49,10

48,95

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Масштабне розмінування: понад 34 тисячі гектарів агроземель очищено від вибухівки з початку 2025 року

Засідання Національного органу з питань протимінної діяльності
Засідання Національного органу з питань протимінної діяльності / Міноборони

З січня по листопад 2025 року фахівці очистили від вибухонебезпечних предметів 34 300 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Загалом з початку року було обстежено понад 43 000 гектарів територій.

Про це повідомляє Delo.ua з посилання на пресслужбу Міністерства оборони України.

Під час засідання Національного органу з питань протимінної діяльності, яке відбулося під головуванням першого заступника Міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк окремо наголосив, що прийнято низку важливих рішень, які матимуть істотний вплив на подальше вдосконалення і розвиток протимінної діяльності в Україні.

Одним із ключових рішень стало те, що урядові оператори протимінної діяльності (ПМД) відтепер першочергово залучатимуться до виконання завдань з нетехнічного обстеження земель сільськогосподарського призначення.

Наразі сертифікованими операторами ПМД за цим процесом є 41 підрозділ розмінування, що входять до складу Сил безпеки і оборони.

Крім того, у разі необхідності до робіт вирішено залучати і неприбуткові оператори протимінної діяльності.

"Реалізація цих рішень забезпечить ефективну координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності, що є критично важливим для гарантування високої якості робіт з розмінування та підвищення рівня безпеки населення", - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, у серпні 2025 року оператори протимінної діяльності очистили 220 гектарів агроземель у межах п’яти договорів із Центром гуманітарного розмінування. Вартість цих робіт становила 13,2 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб