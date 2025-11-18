Масштабне розмінування: понад 34 тисячі гектарів агроземель очищено від вибухівки з початку 2025 року

З січня по листопад 2025 року фахівці очистили від вибухонебезпечних предметів 34 300 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Загалом з початку року було обстежено понад 43 000 гектарів територій.

Про це повідомляє Delo.ua з посилання на пресслужбу Міністерства оборони України.

Під час засідання Національного органу з питань протимінної діяльності, яке відбулося під головуванням першого заступника Міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк окремо наголосив, що прийнято низку важливих рішень, які матимуть істотний вплив на подальше вдосконалення і розвиток протимінної діяльності в Україні.

Одним із ключових рішень стало те, що урядові оператори протимінної діяльності (ПМД) відтепер першочергово залучатимуться до виконання завдань з нетехнічного обстеження земель сільськогосподарського призначення.

Наразі сертифікованими операторами ПМД за цим процесом є 41 підрозділ розмінування, що входять до складу Сил безпеки і оборони.

Крім того, у разі необхідності до робіт вирішено залучати і неприбуткові оператори протимінної діяльності.

"Реалізація цих рішень забезпечить ефективну координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності, що є критично важливим для гарантування високої якості робіт з розмінування та підвищення рівня безпеки населення", - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, у серпні 2025 року оператори протимінної діяльності очистили 220 гектарів агроземель у межах п’яти договорів із Центром гуманітарного розмінування. Вартість цих робіт становила 13,2 млн грн.