Гуманітарне розмінування у серпні: сапери очистили 220 гектарів агроземель

У серпні 2025 року оператори протимінної діяльності очистили 220 гектарів агроземель у межах п’яти договорів із Центром гуманітарного розмінування. Вартість цих робіт становила 13,2 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства економіки.

Загалом завдяки державній програмі компенсацій вже очищено понад 3 416 га земель.

Від початку дії програми підписано 80 договорів на розмінування 14 432 гектарів, а загальна сума компенсацій сягнула 856,3 млн грн.

Програма покриває 100% вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення, а подати заявку на участь можна через Державний аграрний реєстр.

Крім безпосереднього розмінування, у серпні уряд ухвалив низку важливих рішень для розвитку протимінної діяльності:

Визначено вісім видів протимінної діяльності, які відповідають профільному закону та класифіковані за КВЕДами. Це створює нові можливості для бізнесу у сфері ПМД.

Оновлено перелік професій, за якими можна отримати ваучер на навчання. До нього додали професію демінера (оператора з пошуку вибухонебезпечних предметів).

Нагадаємо, у липні підрозділи розмінування Міністерства оборони очистили 5 136 га деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів.