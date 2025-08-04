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У липні сапери ЗСУ очистили від вибухівки понад 5000 га деокупованих земель
У липні 2025 року підрозділи розмінування Міністерства оборони очистили 5 136 га деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Повідомляється, що протягом місяця було розміновано:
- 4 850,46 га земель сільськогосподарського призначення;
- 10,06 км автомобільних доріг;
- 0,6 км ліній електропередачі;
- 30,65 км залізниці;
- 5,53 км трубопроводів;
- 5,06 га водойм.
Усього за місяць демінери виявили та знешкодили 3 546 вибухонебезпечних предметів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення фахівці з розмінування знищили 452 160 небезпечних предметів.
Загалом в Україні працює 110 сертифікованих операторів протимінної діяльності. У липні їх стало на три більше.
Нагадаємо, Україна демонструє суттєвий прогрес у сфері гуманітарного розмінування. За офіційними даними, площа потенційно замінованих територій зменшилася більш ніж на 20% порівняно з кінцем 2022 року.