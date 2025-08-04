Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,05

EUR

47,64

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,65

41,55

EUR

48,39

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У липні сапери ЗСУ очистили від вибухівки понад 5000 га деокупованих земель

розмінування
за липень розміновано понад 5 100 га територій

У липні 2025 року підрозділи розмінування Міністерства оборони очистили 5 136 га деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Повідомляється, що протягом місяця було розміновано:

  • 4 850,46 га земель сільськогосподарського призначення;
  • 10,06 км автомобільних доріг;
  • 0,6 км ліній електропередачі;
  • 30,65 км залізниці;
  • 5,53 км трубопроводів;
  • 5,06 га водойм.

Усього за місяць демінери виявили та знешкодили 3 546 вибухонебезпечних предметів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення фахівці з розмінування знищили 452 160 небезпечних предметів.

Загалом в Україні працює 110 сертифікованих операторів протимінної діяльності. У липні їх стало на три більше.

Фото 2 — У липні сапери ЗСУ очистили від вибухівки понад 5000 га деокупованих земель

Нагадаємо, Україна демонструє суттєвий прогрес у сфері гуманітарного розмінування. За офіційними даними, площа потенційно замінованих територій зменшилася більш ніж на 20% порівняно з кінцем 2022 року.

Автор:
Тетяна Бесараб