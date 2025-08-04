В июле саперы ВСУ очистили от взрывчатки более 5000 га деоккупированных земель

В июле 2025 года подразделения разминирования Министерства обороны очистили 5 136 га деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Сообщается, что в течение месяца было разминировано:

4 850,46 га земель сельскохозяйственного назначения;

10,06 км автомобильных дорог;

0,6 км линий электропередачи;

30,65 км железной дороги;

5,53 км трубопроводов;

5,06 га водоемов.

Всего за месяц деминеры обнаружили и обезвредили 3546 взрывоопасных предметов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения специалисты по разминированию уничтожили 452 160 опасных предметов.

Всего в Украине работает 110 сертифицированных операторов противоминной деятельности. В июле их стало на три больше.

Напомним, Украина демонстрирует значительный прогресс в сфере гуманитарного разминирования. По официальным данным площадь потенциально заминированных территорий уменьшилась более чем на 20% по сравнению с концом 2022 года.