Минобороны планирует централизовать гуманитарное разминирование через UTTC

Министерство обороны инициирует создание национальной платформы для координации гуманитарного разминирования. Ее планируют развернуть на базе Учебно-испытательного комплекса UTTC, который может стать ключевой площадкой для межведомственного взаимодействия в сфере противоминной деятельности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Платформа гуманитарного разминирования на UTTC

Полковник Ольга Дробот, представитель Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны, сообщила об инициативе создания координационной платформы для гуманитарного разминирования на базе Учебно-испытательного комплекса UTTC. Она озвучила это предложение во время очередной кластерной встречи, посвященной координации противоминной деятельности в Украине.

Комплекс UTTC был создан на средства Министерства обороны в рамках Объединенного центра совершенства и обеспечения мер противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности. Это эффективная инфраструктура для тестирования новейших технологий в области гуманитарного разминирования.

По словам Ольги Дробот, у UTTC есть потенциал стать пилотной площадкой для внедрения новых форматов сотрудничества между государственными органами, донорами и производителями в этой сфере.

"UTTC как логистическое, учебное и коммуникационное ядро уже сегодня формирует экосистему полигонов, где проходят испытания технологии, осуществляется подготовка специалистов и воплощаются новые идеи", - отметила полковник.

Также во время встречи участники обсуждали использование виртуальной реальности для информирования о рисках взрывоопасных предметов, методах подводного разминирования, а также концепции создания единой системы подготовки специалистов в сфере гуманитарного разминирования.

Недавно на учебно-испытательном комплексе UTTC состоялась демонстрация современной техники для разминирования. Производители представили роботизированные комплексы, дроны, механизированные машины и мобильные платформы, способные эффективно очищать территории взрывоопасных предметов в полевых условиях.