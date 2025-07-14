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Минобороны планирует централизовать гуманитарное разминирование через UTTC

мины, разминирование
Минобороны планирует централизовать гуманитарное разминирование через UTTC

Министерство обороны инициирует создание национальной платформы для координации гуманитарного разминирования. Ее планируют развернуть на базе Учебно-испытательного комплекса UTTC, который может стать ключевой площадкой для межведомственного взаимодействия в сфере противоминной деятельности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Платформа гуманитарного разминирования на UTTC

Полковник Ольга Дробот, представитель Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны, сообщила об инициативе создания координационной платформы для гуманитарного разминирования на базе Учебно-испытательного комплекса UTTC. Она озвучила это предложение во время очередной кластерной встречи, посвященной координации противоминной деятельности в Украине.

Комплекс UTTC был создан на средства Министерства обороны в рамках Объединенного центра совершенства и обеспечения мер противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности. Это эффективная инфраструктура для тестирования новейших технологий в области гуманитарного разминирования.

По словам Ольги Дробот, у UTTC есть потенциал стать пилотной площадкой для внедрения новых форматов сотрудничества между государственными органами, донорами и производителями в этой сфере.

"UTTC как логистическое, учебное и коммуникационное ядро уже сегодня формирует экосистему полигонов, где проходят испытания технологии, осуществляется подготовка специалистов и воплощаются новые идеи", - отметила полковник.

Также во время встречи участники обсуждали использование виртуальной реальности для информирования о рисках взрывоопасных предметов, методах подводного разминирования, а также концепции создания единой системы подготовки специалистов в сфере гуманитарного разминирования.

Фото 2 — Минобороны планирует централизовать гуманитарное разминирование через UTTC

Недавно на учебно-испытательном комплексе UTTC состоялась демонстрация современной техники для разминирования. Производители представили роботизированные комплексы, дроны, механизированные машины и мобильные платформы, способные эффективно очищать территории взрывоопасных предметов в полевых условиях.

Автор:
Ольга Опенько