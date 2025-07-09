United24 профинансирует разминирование украинских лесов: какие участки очистят в первую очередь

Фандрейзинговая платформа United24 присоединилась к разминированию украинских лесов. Прежде саперы будут работать на территориях вблизи учебных заведений, жилых кварталов и зон отдыха. Проект реализуется в сотрудничестве с Центром гуманитарного разминирования и ГП "Леса Украины".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Леса Украины".

Всего в Украине остаются загрязненными взрывоопасными предметами более 315 тысяч гектаров лесов, которые находятся в постоянном пользовании "Лесов Украины". Это делает невозможным ведение хозяйственной деятельности, но первоочередным вызовом остается угроза для жизни и здоровья местных жителей.

С 2022 года лесные массивы очищаются преимущественно гуманитарным путем – силами ГСЧС и военных саперов. За два года разминировано более 40 тысяч гектаров. В 2023 году стартовал пилотный проект по коммерческому разминированию через систему открытых торгов, в результате которого очищено еще более 30 гектаров.

В 2024 году появился еще один инструмент – государственная возможность использовать собранные средства на платформе United24 для разминирования. Центр гуманитарного разминирования вместе с ГП «Леса Украины» уже определил более 103 га приоритетных территорий, которые будут очищены в первую очередь.

Речь идет о лесных массивах в Киевской и Черниговской областях:

Красиловское лесничество (Черниговщина) – 58,6 га леса вблизи села Ягодное, которое находилось под оккупацией, и возле местной школы;

Ирпенское лесничество (Киевщина) – 33 га леса рядом с жилыми кварталами Ирпеня;

Феневицкое лесничество (Киевщина) – 12,3 га вблизи рекреационного пункта и дороги.

Отмечается, что United24 уже привлек 1,5 млн. долларов международной помощи на разминирование. Часть этих средств будет направлена на очистку лесов. Центр гуманитарного разминирования объявит тендер среди операторов противоминной деятельности. Победившая компания приступит к работам в определенных локациях.

Добавим, в июне фермеры получили в использование еще 820 гектаров разминированных земель. В то же время операторы противоминной деятельности приступили к работе по очистке около 2,5 тысяч гектаров территорий.