Украинский дрон с ИИ разминирует территории в 100 раз быстрее сапера

Украинская компания UADamage, входящая в оборонный кластер Brave1, совершила технологический прорыв в сфере разминирования. Ее беспилотник, оснащенный системой искусственного интеллекта, способен обследовать заминированную территорию в 100 раз быстрее, чем может сделать сапер.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Как пояснили разработчики, один сапер в день проходит около 100 м² заминированного участка, тогда как дрон от UADamage – до 10 000 м². Это не только радикально ускоряет разминирование, но значительно снижает риск для жизни людей. Точность обнаружения мин достигает 5 см.

Ранее компания получила гранты от Brave1, что позволило закупить специализированные сенсоры и создать технологию, автоматически распознающую взрывоопасные предметы. В 2025 году UADamage также привлекла $400 тысяч инвестиций для масштабирования проекта.

На дроне установлены четыре сенсора: RGB-камера, инфракрасная камера, магнитометр, а команда также работает над интеграцией георадара. Собранные данные совмещаются для создания подробной карты минной угрозы.

Весь процесс максимально упрощен: оператор извлекает флешку из дрона, вставляет ее в компьютер – и уже через 5–10 минут на платформе UADamage появляется полная карта территории.

Этот опыт основывается на предварительных разработках СЕО компании Виталия Лопушанского, до этого работавшего над созданием автопилота для Volvo. В планах UADamage размещать сенсоры не только на БпЛА, но и на наземных роботизированных комплексах.

Еще одно направление деятельности компании – оцифровка поврежденных территорий. С начала полномасштабной войны UADamage создала ортофотопланы десятков разрушенных населенных пунктов, в частности, Бучи, Ирпеня, Бахмута, Мариуполя и Харькова.

В общей сложности компания уже облетела более 61 тыс. м² заминированных полей и оцифровала более 520 тыс. м² территорий по запросу государственных и гуманитарных структур.

Недавно на учебно-испытательном комплексе UTTC состоялась демонстрация современной техники для разминирования. Производители представили роботизированные комплексы, дроны, механизированные машины и мобильные платформы, способные эффективно очищать территории взрывоопасных предметов в полевых условиях.