Український дрон з ШІ розмінує території у 100 разів швидше за сапера

Українська компанія UADamage, що входить до оборонного кластеру Brave1, здійснила технологічний прорив у сфері розмінування. Її безпілотник, оснащений системою штучного інтелекту, здатен обстежити заміновану територію у 100 разів швидше, ніж це може зробити сапер.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Як пояснили розробники, один сапер за день проходить близько 100 м² замінованої ділянки, тоді як дрон від UADamage — до 10 000 м². Це не лише радикально прискорює розмінування, а й значно знижує ризик для життя людей. Точність виявлення мін сягає до 5 см.

Раніше компанія отримала гранти від Brave1, що дозволило закупити спеціалізовані сенсори й створити технологію, яка автоматично розпізнає вибухонебезпечні предмети. У 2025 році UADamage також залучила $400 тисяч інвестицій для масштабування проєкту.

На дроні встановлено чотири сенсори: RGB-камера, інфрачервона камера, магнітометр, а команда також працює над інтеграцією георадара. Зібрані дані поєднуються для створення детальної мапи мінної загрози. Весь процес максимально спрощений: оператор витягує флешку з дрона, вставляє її в комп’ютер — і вже через 5–10 хвилин на платформі UADamage з’являється повна карта території.

Цей досвід ґрунтується на попередніх розробках СЕО компанії Віталія Лопушанського, який до цього працював над створенням автопілота для Volvo. У планах UADamage — розміщувати сенсори не лише на БпЛА, а й на наземних роботизованих комплексах.

Ще один напрям діяльності компанії — оцифрування пошкоджених територій. Від початку повномасштабної війни UADamage створила ортофотоплани десятків зруйнованих населених пунктів, зокрема Бучі, Ірпеня, Бахмута, Маріуполя та Харкова.

Загалом компанія вже облетіла понад 61 тис. м² замінованих полів та оцифрувала понад 520 тис. м² територій на запит державних і гуманітарних структур.

Додамо, нещодавно на навчально-випробувальному комплексі UTTC відбулася демонстрація сучасної техніки для розмінування. Виробники представили роботизовані комплекси, дрони, механізовані машини та мобільні платформи, здатні ефективно очищувати території від вибухонебезпечних предметів у польових умовах.