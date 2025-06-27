Україна зацікавлена в участі компаній США у процесі гуманітарного розмінування

Україна зацікавлена у співпраці з американськими компаніями для розмінування своїх територій, забруднених вибухонебезпечними речовинами внаслідок російської агресії.

Як пише Delo.ua про це повідомляє Міноборони.

Зазначається, що це питання обговорювалося під час зустрічі державного секретаря Міністерства оборони України Івана Сопіги з представниками американського бізнесу, що має досвід виконання подібних робіт у країнах Азії та Африки.

Він повідомив, що розмінування українських територій триває, навіть під постійними російськими обстрілами.

"Історично більшість країн світу починали розміновувати свої території лише після закінчення активних бойових дій. Але Україна почала очищувати землі, що забруднені вибухонебезпечними предметами, вже під час повномасштабної війни", – наголосив Сопіга.

За його словами, це дозволяє повертати життя в регіони країни, які були деокуповані Силами оборони України. Для прискорення цього процесу Україна зацікавлена в залученні нових досвідчених операторів протимінної діяльності за фінансової підтримки країн-партнерів

Під час зустрічі сторони також обговорили інші ключові потреби, виклики та можливості для реалізації спільних проєктів у сфері гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, Україна демонструє суттєвий прогрес у сфері гуманітарного розмінування. За офіційними даними, площа потенційно замінованих територій зменшилася більш ніж на 20% порівняно з кінцем 2022 року.