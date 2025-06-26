Роботи для розмінування: в Україні презентували сучасні системи очищення територій

На навчально-випробувальному комплексі UTTC відбулася демонстрація сучасної техніки для розмінування. Виробники представили роботизовані комплекси, дрони, механізовані машини та мобільні платформи, здатні ефективно очищувати території від вибухонебезпечних предметів у польових умовах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прессцентр Міноборони.

Новітня техніка для очищення від вибухівки

На базі навчально-випробувального комплексу UTTC (Ukrainian Training and Testing Complex) відбувся захід "Майбутнє розмінування: Україна в дії".

У межах демонстрації було представлено передові зразки техніки для очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

Серед них — наземний роботизований комплекс "Змій", дистанційно керований комплекс 5100 GART, механізований засіб "Легенда", багатофункціональний наземний дрон Multi-purpose, гусеничний UDM VORMELA, мобільні роботизовані платформи DOK-ING MV-4 і MV-10, машина GERMINA URCM-3000, MEMATT-MR1, GSC-200 та інші рішення для гуманітарного розмінування.

Для демонстрації техніки та засобів, задіяних у гуманітарному розмінуванні, були створені умови, максимально наближені до реальних. Під час руху великих і малогабаритних машин визначеними маршрутами імітувалися підриви, використовувалися муляжі вибухонебезпечних предметів та інші умовні загрози, характерні для замінованих територій.

Захід організували Міністерство економіки України, Міністерство оборони та Програма розвитку ООН. Участь у ньому взяли всі ключові учасники сектору протимінної діяльності — від розробників і виробників техніки до представників державних структур, користувачів технологій та міжнародних партнерів.

Довідково:

Навчально-випробувальний комплекс UTTC, створений для розвитку сучасних рішень у сфері розмінування, цивільного захисту та екологічної безпеки, було відкрито 6 червня за ініціативи Міністерства оборони України.

Нагадаємо, Україна демонструє суттєвий прогрес у сфері гуманітарного розмінування. За офіційними даними, площа потенційно замінованих територій зменшилася більш ніж на 20% порівняно з кінцем 2022 року.