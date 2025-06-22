Україна отримає 1,5 млн євро на гуманітарне розмінування територій: деталі угоди

Італія оголосила про новий фінансовий внесок для підтримки ініціатив з гуманітарного розмінування в Україні. Угоду на суму 1,5 мільйона євро офіційно підписали разом із Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

Угода посилить програму протимінної діяльності Україні і має важливе значення для відновлення та відбудови нашої країни. Залучення додаткового фінансування дозволить розширити операції зі звільнення земель, покращити системи управління інформацією та підтримати спеціалізовані навчальні програми для людей з інвалідністю, ветеранів та постраждалих від вибухонебезпечних предметів.

"Укладена угода є важливою для реалізації Національної стратегії з протимінної діяльності і дозволить реалізувати проекти з очищення агроземель, розвитку інфраструктури, відновлення економічної активності на деокупованих територіях і сприяти поверненню громадян до своїх домівок", – наголосила перша віце-прем'єр-міністерка України, міністерка економіки Юлія Свириденко.

За попередніми оцінками, близько 138 500 квадратних кілометрів територій України можуть бути потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами, що становить серйозну загрозу для цивільного населення та суттєво підриває економічну стабільність.

"Внесок Італії свідчить про нашу непохитну підтримку безпеки й відновлення України. Виділене фінансування є життєво важливим для відновлення можливостей для життя та стабільного майбутнього країни", – зазначив під час підписання посол Італії в Україні Карло Формоза.

ПРООН в Україні з початку війни підтримує розробку та випробування передових технологій для гуманітарного розмінування.

"Масштаби мінного забруднення в Україні безпрецедентні й потребують комплексної та скоординованої відповіді. ПРООН надзвичайно вдячна Італії за щедру підтримку, яка дозволить нам застосовувати інноваційні технології, вдосконалювати підготовку та розширювати операції з очищення територій, зрештою рятуючи життя і прискорюючи сталий розвиток України», – заявив Хаолян Сюй, заступник Генерального секретаря ООН та виконуючий обов’язки адміністратора ПРООН.

Раніше повідомлялося, що повне розмінування українських сільськогосподарських угідь обійдеться майже в один трильйон гривень. Середня вартість очищення одного гектара становить близько 62 тисяч гривень, тоді як площа потенційно забруднених земель залишається надзвичайно великою.