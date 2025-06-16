Ціна безпеки: вартість розмінування агроземель в Україні сягає 1 трлн грн – нардепка

В Україні повне розмінування сільськогосподарських угідь обійдеться майже в один трильйон гривень. Середня вартість очищення одного гектара становить близько 62 тисяч гривень, тоді як площа потенційно забруднених земель залишається надзвичайно великою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення народної депутатки Ніни Южаніної.

Скільки потрібно коштів на розмінування

За даними Міністерства економіки, з початку 2025 року проведено 30 аукціонів на виконання робіт з очищення аграрних угідь загальною площею 5,37 тис. гектарів.

За результатами торгів, загальна вартість розмінування склала 336,6 млн грн, що свідчить про середню ціну 62 тис. грн за гектар.

Станом на початок року потенційно замінованими залишаються близько 140 тис. кв. км території України. Попри зусилля з боку держави, масштаби проблеми залишаються значними, наголошує Южаніна.

У держбюджеті на 2025 рік на розмінування закладено лише 2 млрд грн — що є незначною частиною від необхідної суми.

"Не важко порахувати, на скільки років розтягнеться процес розмінування з такими обсягами фінансування", - підсумувала Южаніна.

Нагадаємо, у травні 2025 року українські фермери отримали у використання близько 660 гектарів очищених від мін і вибухонебезпечних предметів ділянок.