У травні фермери отримали 660 га очищених земель: уряд активізує розмінування сільгоспугідь

У травні 2025 року українські фермери, які беруть участь у державній програмі компенсації розмінування сільськогосподарських земель, отримали у використання близько 660 гектарів очищених від мін і вибухонебезпечних предметів ділянок.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Урядовий портал.

Крім того, минулого місяця розпочалися роботи ще за п’ятьма контрактами, в межах яких заплановано очистити й передати аграріям ще майже 1350 гектарів. Загалом із початку дії програми фермерам уже передано понад 2 тисячі гектарів безпечних для обробітку земель.

Він зазначив, що травень став "знаковим" для сфери протимінної діяльності в Україні. Минулого місяця державний сертифікат отримав перший вітчизняний важкий дистанційний комплекс розмінування — "ГАРТ 5100". Це повністю українська розробка, яка, за словами урядовця, не поступається закордонним аналогам.

Також у травні було зареєстровано сотого сертифікованого оператора з протимінної діяльності.

За його словами, зроблена ставка на створення прозорого та конкурентного ринку спрацювала. Конкуренція дозволяє як зменшити вартість розмінування, так і пришвидшити темпи робіт.

Уряд продовжує роботу над вдосконаленням механізмів сертифікації, зокрема над запуском цифрової сертифікації операторів через портал "Дія".

Окремим пріоритетом названо впровадження інновацій у протимінну діяльність. На Харківщині вже пройшла успішне тестування платформа GRIT — розробка українських інженерів у партнерстві з техгігантом Palantir.

Платформа інтегрує понад 100 масивів даних і автоматично визначає пріоритетність ділянок для розмінування. Найближчим часом систему планують масштабувати на інші регіони, які постраждали від бойових дій.

Додамо, за оцінками Світового банку, повне розмінування території України потребуватиме близько $30 млрд. У 2025 році в межах програми гуманітарного розмінування заплановано обстежити 31 тис. кв. км.