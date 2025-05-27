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Україна сертифікувала понад 100 операторів гуманітарного розмінування

розмінування
Протимінна діяльність в Україні. / МВС

В Україні сертифіковано понад 100 операторів протимінної діяльності, які виконують гуманітарне розмінування. Серед них 93 – вітчизняні компанії та структури, 8 – іноземні представництва, а також 32 урядові оператори, зокрема аварійно-рятувальні загони ДСНС, військові частини Державної спеціальної служби транспорту та Збройних сил України.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Оператори розмінування в Україні

За п’ять місяців цього року кількість операторів протимінної діяльності в Україні зросла більш ніж на третину. Це сприяє прискоренню та збільшенню обсягів очищення територій. Також було спрощено процедуру сертифікації операторів, впроваджено програми компенсації вартості розмінування та посилено співпрацю з міжнародними партнерами, наголошують в пресслужбі.

Загалом оператори отримали 440 сертифікатів на різні види робіт.

Найбільше сертифікатів видано на виконання польових робіт:

  • нетехнічне обстеження – 85 операторів; 
  • технічне обстеження – 75; 
  • ручне розмінування – 75; 
  • очищення районів ведення бойових дій – 74.

Для роботи з використанням машин і механізмів мають відповідні сертифікати 22 оператори.

Сертифікат на знешкодження мін та вибухонебезпечних залишків війни отримали 34 оператори ПМД. Дві іноземні організації та одна вітчизняна працюють з кінологічними розрахунками для виявлення ВНП. А підводне розмінування можуть проводити три урядові оператори та два приватні.

Про розмінування

Раніше повідомлялось, що українські військові навчатимуться розмінуванню за підтримки американської компанії Tetra Tech. Підготовка проходитиме на базі навчально-випробувального комплексу з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Кабмін спростив сертифікацію операторів протимінної діяльності, дозволивши подавати документи через портал “Дія” та врегулювавши розгляд апеляцій і скарг щодо порушення прав третіх осіб.

Автор:
Ольга Опенько