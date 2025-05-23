Україна отримає шість систем розмінування у межах грантової угоди з Францією

Шість безпілотних систем гуманітарного розмінування Rocus найближчим часом буде передано Україні в межах грантової угоди з Францією, підписаної влітку 2024 року. Загальна вартість нових машин становить майже 15 мільйонів євро.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням Мінекономіки.

Це частина масштабної підтримки з боку Франції, яка передбачає 200 млн євро грантових коштів на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури України. Із цієї суми 44 млн євро спрямовано саме на проєкти з гуманітарного розмінування.

"Я вдячна французьким партнерам за підтримку з відновлення критично важливої інфраструктури. В межах угоди ми маємо загалом 19 проєктів у різних секторах — охороні здоров’я, енергетиці, інфраструктурі. У сфері розмінування отримаємо шість сучасних безпілотних систем ROCUS. Це важливий крок до повернення безпеки на деокуповані території", – заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Фінансування постачання здійснює уряд Франції. Системи ROCUS створені на основі наземної безпілотної платформи THeMIS та оснащені інструментами для виявлення, ідентифікації та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Вони значно знижують ризики для фахівців-саперів, дозволяючи проводити операції дистанційно.

Усі нові машини працюватимуть під управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій. За словами генерального директора Milrem Robotics Кулдара Веерсі, платформа THeMIS вже продемонструвала свою ефективність в Україні та інших країнах, а постійне співробітництво з CNIM Systèmes Industriels зміцнює європейське оборонне партнерство.

З урахуванням нової поставки Україна матиме загалом 13 безпілотних систем ROCUS: перші сім одиниць були передані міжнародними партнерами ще у 2022 році.

Додамо, за оцінками Світового банку, повне розмінування території України потребуватиме близько $30 млрд. У 2025 році в межах програми гуманітарного розмінування заплановано обстежити 31 тис. кв. км.