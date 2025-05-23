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Украина получит шесть систем разминирования в рамках грантового соглашения с Францией

разминирование
Франция передаст Украине беспилотные машины для разминирования

Шесть беспилотных систем гуманитарного разминирования Rocus в ближайшее время будут переданы Украине в рамках грантового соглашения с Францией, подписанного летом 2024 года. Общая стоимость новых машин составляет около 15 миллионов евро.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минэкономики.

Это часть масштабной поддержки со стороны Франции, которая предусматривает 200 млн. евро грантовых средств на реконструкцию и восстановление критически важной инфраструктуры Украины. Из этой суммы 44 млн евро направлено именно на проекты по гуманитарному разминированию.

"Я благодарна французским партнерам за поддержку по восстановлению критически важной инфраструктуры. В рамках соглашения мы имеем в общей сложности 19 проектов в различных секторах — здравоохранении, энергетике, инфраструктуре. В сфере разминирования получим шесть современных беспилотных систем ROCUS. Это важный шаг к возвращению безопасности на деоккупированные территории", – заявила минист экономики Украины Юлия Свириденко.

Финансирование снабжения осуществляет правительство Франции. Системы ROCUS созданы на основе беспилотной наземной платформы THeMIS и оснащены инструментами для обнаружения, идентификации и обезвреживания взрывоопасных предметов. Они значительно снижают риски для специалистов-саперов, позволяя проводить операции дистанционно.

Все новые машины будут работать в управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По словам генерального директора Milrem Robotics Кулдара Веерси, платформа THeMIS уже продемонстрировала свою эффективность в Украине и других странах, а постоянное сотрудничество с CNIM Systèmes Industriels укрепляет европейское оборонное партнерство.

С учетом новой поставки у Украины будет всего 13 беспилотных систем ROCUS: первые семь единиц были переданы международными партнерами еще в 2022 году.

По оценкам Всемирного банка, полное разминирование территории Украины потребует около $30 млрд. В 2025 году в рамках программы гуманитарного разминирования запланировано обследовать 31 тыс. кв. км.

Автор:
Татьяна Гойденко