- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина получит шесть систем разминирования в рамках грантового соглашения с Францией
Шесть беспилотных систем гуманитарного разминирования Rocus в ближайшее время будут переданы Украине в рамках грантового соглашения с Францией, подписанного летом 2024 года. Общая стоимость новых машин составляет около 15 миллионов евро.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минэкономики.
Это часть масштабной поддержки со стороны Франции, которая предусматривает 200 млн. евро грантовых средств на реконструкцию и восстановление критически важной инфраструктуры Украины. Из этой суммы 44 млн евро направлено именно на проекты по гуманитарному разминированию.
"Я благодарна французским партнерам за поддержку по восстановлению критически важной инфраструктуры. В рамках соглашения мы имеем в общей сложности 19 проектов в различных секторах — здравоохранении, энергетике, инфраструктуре. В сфере разминирования получим шесть современных беспилотных систем ROCUS. Это важный шаг к возвращению безопасности на деоккупированные территории", – заявила минист экономики Украины Юлия Свириденко.
Финансирование снабжения осуществляет правительство Франции. Системы ROCUS созданы на основе беспилотной наземной платформы THeMIS и оснащены инструментами для обнаружения, идентификации и обезвреживания взрывоопасных предметов. Они значительно снижают риски для специалистов-саперов, позволяя проводить операции дистанционно.
Все новые машины будут работать в управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По словам генерального директора Milrem Robotics Кулдара Веерси, платформа THeMIS уже продемонстрировала свою эффективность в Украине и других странах, а постоянное сотрудничество с CNIM Systèmes Industriels укрепляет европейское оборонное партнерство.
С учетом новой поставки у Украины будет всего 13 беспилотных систем ROCUS: первые семь единиц были переданы международными партнерами еще в 2022 году.
По оценкам Всемирного банка, полное разминирование территории Украины потребует около $30 млрд. В 2025 году в рамках программы гуманитарного разминирования запланировано обследовать 31 тыс. кв. км.