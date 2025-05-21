Украинские разработчики представили отечественный комплекс для разминирования с дистанционным управлением

В Украине презентовали машину гуманитарного разминирования собственного производства — ГАРТ 5100, которая сделана на 80% из украинских компонентов и в разы дешевле иностранных аналогов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

Как отмечается, большинство узлов и всю электронику ГАРТ 5100 разрабатывает и производит непосредственно украинская инженерная компания XTI Engineering, привлекая также другие украинские предприятия.

Отдельные детали для машины производили харьковские заводы, радиаторы на будущих серийных моделях будут стоять от сумских производителей. XTI Engineering разработали свою систему дистанционного управления, которая позволяет работать с машиной с расстояния 600 метров с возможностью довести ее до одного километра.

По данным Минэкономики, стоимость такой машины разминирования в базовой комплектации составляет около 500 тысяч долларов. Разработчики в сотрудничестве с одним из украинских банков запустили программу лизинга на ГАРТ 5100. Это позволит операторам противоминной деятельности, которые не могут сразу приобрести машину, платить ее стоимость постепенно.

Машина уже прошла заводские испытания, получила государственную сертификацию и готовится к запуску в серийное производство.

Характеристики машины для разминирования:

Удаленное управление – до 600 м, с возможностью увеличения радиуса действия до 1 км при использовании ретранслятора.

Оснащена системой смотровых камер с широким углом видения. Рабочая скорость – 1,5 км/ч.

За один световой день машина может разминировать более 2 гектаров территории.

Глубина обработки почвы – до 300 мм.

Сменное оборудование позволяет адаптировать технику к разным типам грунтов.

В ведомстве добавили, что участие в презентации приняла Первая вице-премьер-министр Украины — Министерство экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, Украина получит от эстонской компании Milrem Robotics шесть беспилотных роботов для разминирования .