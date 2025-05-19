Украина получила 1,1 миллиарда долларов на разминирование

Украине удалось привлечь около 1,1 миллиарда долларов от международных партнеров, правительств, филантропов и благотворителей. Денежные средства будут использованы на все сферы разминирования от покупки техники и оборудования до обучения.

Об этом Delo.ua сообщил заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

На что будут использованы средства?

"Эти средства пойдут на операции по разминированию, осуществляемые операторами противоминной деятельности, которых у нас уже более 80. Также они покрывают затраты на работу международных операторов по разминированию. Это около 10 компаний, работающих по всему миру, как HALO Trust, DanChurchAid, FSD, MAG", — отметил Игорь Безкаравайный.

Также он добавил, что с украинской стороны выделено 3 млрд грн в этом году и 500 млн с прошлого года – это около 80 млн долларов. Эти средства направлены на поддержку государственной программы компенсации за разминирование агроземель.

Сколько средств нужно на разминирование Украины

Как сообщает заместитель министра, ранее Всемирный банк предполагал, что для полной очистки территории Украины требуется примерно 37 миллиардов долларов. Но, учитывая прогресс Украины в этом направлении, пересчитал до ожидаемых 29 миллиардов долларов.

"Есть вопрос к методике оценки убытков. Банк оценивает расходы, необходимые для очистки территории, но, вероятно, не учитывает рекультивацию и восстановление", — добавляет Игорь Безкаравайный.

Поддержка стран

В 2025 году Министерство национальной обороны Литвы планирует внести 30 миллионов евро в Коалиционный фонд разминирования, а также предоставить Украине еще 30 миллионов евро в виде двусторонней помощи через передачу специализированного оборудования.

Тайвань также заявил о намерении приобщиться к инициативам Литвы, с возможностью предоставить $2 миллиона на гуманитарное разминирование в Украине.

Кроме стран в пожертвования на разминирование Украины приобщаются и отдельные физические лица. Стало известно, что анонимный донор сделал вклад в 1 миллион долларов на разминирование Украины через платформу United24.

В общем партнеры планируют предоставить Украине 700 млн евро на разминирование до 2034 года.