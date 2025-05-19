Україна отримала 1,1 мільярда доларів на розмінування

Україні вдалося залучити близько 1,1 мільярда доларів від міжнародних партнерів, урядів, філантропів та благодійників. Кошти будуть використані на всі сфери розмінування від купівлі техніки та обладнання до навчання.

Про це Delo.ua повідомив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

На що будуть використані кошти?

“Ці кошти підуть на розмінувальні операції, які здійснюються операторами протимінної діяльності, яких у нас вже понад 80. Також вони покривають витрати на роботу міжнародних операторів з розмінування. Це близько 10 компаній, які працюють по всьому світу, як HALO Trust, DanChurchAid, FSD, MAG", — зазначив Ігор Безкаравайний.

Також він додав, що з української сторони виділено 3 млрд грн у цьому році та 500 млн з минулого року – це приблизно 80 млн доларів. Ці кошти спрямовані на підтримку державної програми компенсації за розмінування агроземель.

Скільки коштів потрібно на розмінування України

Як повідомляє заступник міністра, раніше Світовий банк передбачав, що для повного очищення території України потрібно приблизно 37 мільярдів доларів. Але, враховуючи прогрес України в цьому напрямку, перерахував до очікуваних 29 мільярдів доларів.

"Є питання до методики оцінювання збитків. Банк оцінює витрати, необхідні для очищення території але, ймовірно, не враховує рекультивацію та відновлення", — додає Ігор Безкаравайний.

Підтримка країн

У 2025 році Міністерство національної оборони Литви планує внести 30 мільйонів євро до Коаліційного фонду з розмінування, а також надати Україні ще 30 мільйонів євро у вигляді двосторонньої допомоги через передачу спеціалізованого обладнання.

Тайвань також заявив про намір долучитися до ініціатив Литви, з можливістю надати $2 мільйони на гуманітарне розмінування в Україні.

Окрім країн до пожертв на розмінування України долучаються й окремі фізичні особи. Стало відомо, що анонімний донор зробив внесок у 1 мільйон доларів на розмінування України через платформу United24.

Загалом партнери планують надати Україні 700 млн євро на розмінування до 2034 року