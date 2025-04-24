Анонім задонатив $1 млн на розмінування України

Анонімний донор зробив внесок у 1 мільйон доларів на розмінування України через платформу United24.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це не просто кошти, це надважливий внесок в очищення українських земель від смертоносних мін і снарядів. Пишаюсь кожним, хто долучається до зборів United24 та допомагає повертати деокуповані громади до життя", - наголосив він.

Зауважимо, фандрайзингова платформа United24 у березні зібрала 1 116 784 299 грн благодійних внесків. Люди з різних країн надсилають кошти для підтримки України. Найбільше грошей за минулий місяць надійшло з США — 64,2%.

Що відомо про United24

United24 — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою, яка об’єднала світ навколо підтримки нашої держави. Зібрані кошти надходять на рахунки Національного банку України та закріплені за профільними міністерствами.

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що уряд дозволив використовувати для оплати послуг з гуманітарного розмінування гроші, зібрані на рахунок Міністерства економіки через фандрейзингову платформу United24.