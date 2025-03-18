Уряд дозволив спрямувати гроші з UNITED24 на гуманітарне розмінування

Уряд дозволив використовувати для оплати послуг з гуманітарного розмінування гроші, зібрані на рахунок Міністерства економіки через фандрейзингову платформу UNITED24.

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Відповідні зміни до Порядку були ухвалені під час сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Зміни, що були ухвалені, дозволяють відкривати цільові збори на платформі UNITED24 для розмінування громад. Тепер партнери можуть обирати, що саме вони хочуть профінансувати в першу чергу: закупівлю техніки для розмінування, обладнання або кошти, які Центр гуманітарного розмінування використає для оплати послуг з очищення ділянок, зазначив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Внесені зміни дозволяють Центру гуманітарного розмінування звертатися до Міністерства економіки із запитом про виділення на розмінування територій грошей, акумульованих на рахунку Міністерства економіки України, зібраних через UNITED24.

Про UNITED 24

UNITED 24 — фандрейзингова платформа, яка має на меті стати основним каналом збору пожертв на підтримку України.

Кошти, що надходять на рахунки Національного банку України, розподіляються профільними міністерствами на найважливіші потреби в трьох напрямках: оборона та розмінування, медична допомога та відбудова країни.

Інформація про використання та призначення коштів оновлюється щотижня.

Станом на січень на рахунку Міністерства економіки залишалося майже 53 млн гривень, зібраних через платформу UNITED24.

Загалом за весь час було зібрано близько 200 мільйонів гривень.

Ці кошти були використані для закупівлі піротехнічної техніки для ДСНС, зокрема, важкої піротехнічної машини, трьох легких піротехнічних машин та двох тягачів.

Державна спеціальна служба транспорту отримала металодетектори "Трембіта", 400 захисних забрал та фартухів, а також важку машину для розмінування DOK-ING MV-10, придбану за співфінансування.

Нагадаємо, у листопаді в Україні відкрили перше укриття на кошти United24. Тепер понад 200 дітей зі 6 сіл громади на Одещині навчатимуться в безпечному просторі, де можна повноцінно продовжувати освітній процес офлайн.