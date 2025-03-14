Безпечне розмінування: Міноборони випробує "Трек сапера" на полігоні

Міністерство оборони планує провести випробування програмно-апаратного комплексу з робочою назвою “Трек сапера”.

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Про це інформує пресслужба Міноборони.

Про нову систему розмінування

Розробка забезпечує контроль за процесом очищення територій від вибухонебезпечних предметів у режимі реального часу. Вона дозволяє візуалізувати маршрут сапера, що сприяє підвищенню рівня його безпеки.

Система "Трек сапера" буде випробувана на спеціальному полігоні, де тестуються новітні технології для розмінування. Це дасть змогу оцінити її ефективність у реальних польових умовах та визначити перспективи застосування як у військових, так і в гуманітарних операціях.

Зазначається, що з програмою "Трек сапера" представники Міноборони ознайомилися під час візиту на українське підприємство, яке спеціалізується на виробництві сучасних металошукачів Trembita та займається розробкою нових технологій для підвищення ефективності робіт із розмінування та посилення безпеки цивільного населення.

Крім того, було представлено мобільний додаток, призначений для швидкого інформування населення про небезпечні території. Його використання допоможе зменшити ризики для цивільного населення та підвищити обізнаність щодо потенційних загроз.

Потреби України у розмінуванні

За оновленими даними, потреби на розмінування скоротилися на 4,8 мільярда доларів у порівнянні із попередньою оцінкою витрат, і наразі становлять 29,8 мільярда доларів США.

Торік в Україні було створено 10 нових батальйонів розмінування. У 2024 році парк машин механізованого розмінування збільшився з двох одиниць до 52, з яких 42 перебувають у ЗСУ та 10 — у Державній спеціальній службі транспорту. Наразі це переважно іноземна техніка, зокрема DOK–ING, Bažena, GCS, Hydrema і Scan Jack, а також машини МР-3101 українського виробництва.

Додамо, що в Україні потенційно замінованими залишаються 139 тис. кв. км території, що становить 23% від загальної площі країни.