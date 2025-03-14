Безопасное разминирование: Минобороны опробует "Трек сапера" на полигоне

Министерство обороны планирует провести испытания программно-аппаратного комплекса с рабочим названием “Трек сапера”.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

О новой системе разминирования

Разработка обеспечивает контроль за процессом очищения территорий от взрывоопасных предметов в режиме реального времени. Она позволяет визуализировать маршрут сапера, что способствует повышению его безопасности.

Система "Трек сапера" будет опробована на специальном полигоне, где тестируются новейшие технологии для разминирования. Это позволит оценить ее эффективность в реальных полевых условиях и определить перспективы применения как военных, так и в гуманитарных операциях.

Отмечается, что с программой "Трек сапера" представители Минобороны ознакомились во время визита на украинское предприятие, специализирующееся на производстве современных металлоискателей Trembita и разработке новых технологий для повышения эффективности работ по разминированию и усилению безопасности гражданского населения.

Кроме того, было представлено мобильное приложение, предназначенное для быстрого информирования населения об опасных территориях. Его использование поможет уменьшить риски для гражданского населения и повысить осведомленность о потенциальных угрозах.

Потребности Украины в разминировании

По обновленным данным, потребности на разминирование сократились на 4,8 миллиарда долларов по сравнению с предварительной оценкой расходов и составляют 29,8 миллиарда долларов США.

В прошлом году в Украине было создано 10 новых батальонов разминирования. В 2024 году парк машин механизированного разминирования увеличился с двух единиц до 52, из которых 42 находятся в ВСУ и 10 – в Государственной специальной службе транспорта. Пока это преимущественно иностранная техника, в частности DOK-ING, Bažena, GCS, Hydrema и Scan Jack, а также машины МР-3101 украинского производства.

Добавим, что в Украине потенциально заминированными остаются 139 тысяч. кв. км территории, что составляет 23% от общей площади страны.