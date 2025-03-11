23% территории Украины остаются потенциально заминированными

По состоянию на сегодняшний день в Украине потенциально заминированными остаются 139 тыс. кв. км территории, что составляет 23% от общей площади страны. Минная опасность остается серьезным вызовом безопасности граждан и восстановления инфраструктуры.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

О гуманитраном разминировании

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что скорейшее разминирование территорий является стратегической целью государства.

По его словам, сейчас над этим работают 84 сертифицированных оператора, задействовано 225 разминочных машин, часть из которых произведена в Украине. Правительство планирует и дальше наращивать этот потенциал.

Шмигаль добавил, что аграриям уже выплачено более 529 млн. грн. компенсаций за услуги частных операторов по разминированию.

"Работа по этой программе продолжается, есть почти 360 заявок от фермеров. В государственном бюджете на текущий год предусмотрели для этого 3 млрд грн", — отметил премьер-министр.

Шмыгаль отметил эффективное партнерство коалиции по разминированию, в которую входят около 50 стран, в том числе США, Швейцария, ЕС, Япония, Норвегия, Германия, Канада, Нидерланды и Швеция.

"Совместными усилиями вернем землю в обработку, а людям гарантируем безопасность", — подчеркнул премьер-министр.

Потребности Украины в разминировании

По обновленным данным, потребности на разминирование сократились на 4,8 миллиарда долларов по сравнению с предварительной оценкой расходов и сейчас составляют 29,8 миллиарда долларов США.

В прошлом году в Украине было создано 10 новых батальонов разминирования. В 2024 году парк машин механизированного разминирования увеличился с двух единиц до 52, из которых 42 находятся в ВСУ и 10 – в Государственной специальной службе транспорта. Пока это преимущественно иностранная техника, в частности DOK-ING, Bažena, GCS, Hydrema и Scan Jack, а также машины МР-3101 украинского производства.