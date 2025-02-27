Потребности Украины в разминировании сократились почти на 5 млрд долларов

Потребности Украины в гуманитарном разминировании территорий составляют 29,8 млрд долларов США. По обновленным данным, потребности на разминирование сократились на 4,8 миллиарда долларов по сравнению с предыдущей оценкой затрат.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины, ссылаясь на "Быструю оценку причиненного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA4)", проведенную Всемирным банком, правительством Украины, ЕС и ООН.

В министерстве отметили, что по сравнению с предыдущим документом оценка потребностей разминирования сократилась на 4,8 миллиарда долларов США благодаря прогрессу в обследовании и очистке земель, на которых велись боевые действия.

"Уменьшение суммы потребностей на гуманитарное разминирование почти на 5 миллиардов долларов — свидетельствует об огромной работе, реализованной Министерством экономики совместно с Минобороны, ГСЧС, частными и международными операторами противоминной деятельности и другими стейкхолдерами", — рассказала первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Авторы отчета отмечают, что активное развитие таких инноваций как использование сенсорных технологий, аэрофотосъемка и машинное обучение могут еще больше ускорить и удешевить стоимость разминирования территорий Украины. Поскольку разминирование территорий будет длиться десятилетие, очень важно развивать долгосрочную институциональную способность и развитие партнерства с международными организациями, занимающимися противоминной деятельностью.

Что известно об оценке RDNA4

Оценка RDNA4 (Fourth Rapid Damage and Needs Assessment) основана на предыдущих трех общих оценках и учитывает дополнительные аналитические исследования. Отчет включает в себя подход "отстроить лучшее" (BBB) и принципы зеленой, устойчивой и инклюзивной реконструкции.

Как и предварительные оценки, RDNA4 анализирует влияние войны на уязвимые группы населения и определяет краткосрочные приоритеты восстановления на 2025 год. Она согласуется с реформами и инвестициями в рамках Ukraine Facility и интеграции Украины в ЕС.

Однако полная оценка ущерба, нанесенного в результате войны, возможна только после того, как Украина получит доступ ко всем своим территориям и сможет провести надлежащее обследование, в частности в сфере гуманитарного разминирования.

Напомним, партнеры предоставят Украине 700 млн евро на разминирование до 2034 года . Бюджет на 2025 год запланирован на уровне 130 млн. евро. По состоянию на февраль Центральное агентство по управлению проектами (СРМА, Литва) уже аккумулировало 51 млн. евро.