Потреби України у розмінуванні скоротилися майже на 5 млрд доларів

Потреби України в гуманітарному розмінуванні територій становлять 29,8 мільярда доларів США. За оновленими даними, наразі потреби на розмінування скоротилася на 4,8 мільярда доларів у порівнянні із попередньою оцінкою витрат.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України, посилаючись на "Швидку оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4)", проведену Світовим банком, урядом України, ЄС та ООН.

У міністерстві зазначили, що у порівнянні з попереднім документом оцінка потреб на розмінування скоротилася на 4,8 мільярда доларів США завдяки прогресу в обстеженні та очищенні земель, на яких велися бойові дії.

"Зменшення суми потреб на гуманітарне розмінування на майже 5 мільярдів доларів – свідчить про величезну роботу, реалізовану Міністерством економіки спільно із Міноборони, ДСНС, приватними та міжнародними операторами протимінної діяльності та іншими стейкхолдерами", – розповіла перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Автори звіту відзначають, що активний розвиток таких інновацій, як використання сенсорних технологій, аерофотозйомка та машинне навчання можуть ще більше прискорити і здешевити вартість розмінування територій України. Оскільки розмінування територій триватиме десятиліття, вкрай важливо розбудовувати довгострокову інституційну спроможність та розвиток партнерств з міжнародними організаціями, що займаються протимінною діяльністю.

Що відомо про оцінку RDNA4

Оцінка RDNA4 (Fourth Rapid Damage and Needs Assessment) базується на попередніх трьох спільних оцінках та враховує додаткові аналітичні дослідження. Звіт включає підхід "відбудувати краще" (BBB) та принципи зеленої, стійкої й інклюзивної реконструкції.

Як і попередні оцінки, RDNA4 аналізує вплив війни на вразливі групи населення та визначає короткострокові пріоритети відновлення на 2025 рік. Вона узгоджується з реформами та інвестиціями в межах Ukraine Facility та інтеграції України до ЄС.

Однак повна оцінка збитків, завданих внаслідок війни, можлива лише після того, як Україна отримає доступ до всіх своїх територій і зможе провести належне обстеження, зокрема у сфері гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, партнери нададуть Україні 700 млн євро на розмінування до 2034 року. Бюджет на 2025 рік заплановано на рівні 130 млн євро. Станом на лютий Центральне агентство з управління проєктами (СРМА, Литва) вже акумулювало 51 млн євро.