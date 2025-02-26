Партнери нададуть Україні 700 млн євро на розмінування до 2034 року

Довгострокова програма розвитку потенціалу України в сфері розмінування на період 2024-2034 років передбачає виділення 700 мільйонів євро від міжнародних партнерів для придбання необхідного обладнання.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Це було обговорено на одинадцятому засіданні Коаліції з розмінування, яке відбулося у Вільнюсі, Литва, під головуванням Литви та Ісландії. У заході взяли участь 40 представників з 15 країн.

Учасників Коаліції зацікавив досвід Міністерства оборони, Збройних сил України та інших складових Сил безпеки та оборони України, набутого протягом трьох років широкомасштабної війни.

Зокрема, за ініціативою Литви та України будуть створені робочі групи, які вивчатимуть новітні методики утримання та обслуговування інженерних загороджень, а також інновації в протимінній діяльності, серед яких використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та штучного інтелекту під час нетехнічного обстеження.

Про закупівлі

У ході обговорень було узгоджено пріоритети щодо закупівель озброєння, військової техніки та необхідного обладнання в рамках коаліції на 2025 рік.

Бюджет на 2025 рік заплановано на рівні 130 млн євро. Станом на лютий Центральне агентство з управління проєктами (СРМА, Литва) вже акумулювало 51 млн євро.

Ззаначається, що протягом останнього кварталу минулого року було здійснено закупівлю матеріально-технічних засобів на суму 16,1 млн євро.

Довідково:

За даними Інституту Тоні Блера, через міни та інші вибухонебезпечні предмети, залишені росіянами на територіях України, щорічні збитки для нашої держави становлять 11,2 млрд дол.

Замінованість України

Зауважимо, в Україні через замінованість стала актуальною професія сапера. Наразі Державна служба зайнятості почала видавати ваучери на навчання за цією спеціальністю, але кількість саперів все одно недостатня для розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій. В результаті підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати від мобілізації 100% саперів.

Слід зазначити, що Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.