Уряд дозволив бронювати від мобілізації 100% представників однієї з професій: про кого мова

Підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати від мобілізації 100% саперів.

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що відповідні зміни до постанови №76 Кабмін ухвалив на засіданні 18 червня.

Як зауважують в Мінекономіки, бронювання підготовлених фахівців із розмінування, які працюють у штатах операторів, створить необхідні умови для планомірної роботи з розмінування територій, що своєю чергою забезпечить безпеку цивільного населення.

У відомстві наголошують, що рішення Уряду передбачає бронювання винятково фахівців із розмінування сертифікованого оператора, які входять до складу груп:

нетехнічного обстеження;

технічного обстеження;

очищення;

інспектування;

контролю якості.

"Йдеться про цивільних, які пройшли базову підготовку, достатню для пошуку мін і вибухонебезпечних предметів у полях. Такі працівники можуть бути заброньовані незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання", - пояснюють в Мінекономіки.

У відомстві уточнюють, що бронювання може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом пів року не здійснює роботи з гуманітарного розмінування.

Зауважимо, в Україні через замінованість стала актуальною професія сапера. Наразі Державна служба зайнятості почала видавати ваучери на навчання за цією спеціальністю, але кількість саперів все одно недостатня для розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій.

Бронювання військовозобов’язаних

7 червня Уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, що значно зменшить корупційні ризики під час бронювання співробітників критично важливих підприємств та мінімізує людський фактор у цьому процесі.

Бронювати співробітників через портал "Дія" зможуть критично важливі підприємства або ті, які забезпечують потреби армії та надають послуги Силам оборони України.

Нагадаємо, що 8 травня Кабінет міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов’язаних громадян на підприємствах. Відповідно до постанови № 520, погодження списків військовозобов’язаних для бронювання передається від Генерального штабу ЗСУ до Міністерства оборони. Втім, як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

4 червня Кабмін продовжив ще на два місяці, до 7 серпня, граничний термін дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, що були надані рішеннями Міністерства економіки.