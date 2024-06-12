Бронювання від мобілізації в "Дії": для кого буде доступним та коли запрацює

Бронювати співробітників через портал "Дія" зможуть критично важливі підприємства або ті, які забезпечують потреби армії та надають послуги Силам оборони України.

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Про це розповіла заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Валерія Ткач, пише УНІАН.

Алгоритм дій роботодавців

Чиновниця нагадала, що критерії визнання підприємства критично важливим є в урядовій постанові № 76.

"Там оприлюднені вісім критеріїв, і для того, щоб підприємство стало критично важливим, потрібно відповідати мінімум трьом з них. Але в різних сферах діяльності це по-різному. Наприклад, у Міністерства освіти є своя сфера їхніх підприємств і вони визначають по критеріях, а у Міністерства охорони здоров’я своя сфера, тощо", - зазначила Ткач.

Вона також розповіла про алгоритм дій роботодавців щодо бронювання військовозобов’язаних співробітників через портал "Дія".

"У першу чергу, підприємства мають бути визнані критично важливими. Після цього через портал "Дія" керівник підприємства зможе додати список співробітників, яких він хоче забронювати. Йому буде відображено відповідний ліміт на бронювання. Тому він буде розуміти, яка кількість йому доступна. Умовно, якщо в компанії працює 100 військовозобов’язаних, 50% ліміт, тобто 50 військовозобов’язаних він зможе забронювати. А після цього автоматично будуть відбуватися перевірки в реєстрах „Оберіг" та перевірка, чи дійсно ця особа, яку хоче забронювати керівник підприємства працевлаштована", — пояснила Ткач.

За її словами, після цього буде здійснюватися автоматичне бронювання, а результат керівник отримає в кабінеті на порталі "Дія" та на електронну пошту.

"У співробітника, якщо бронювання є успішним, в „Резерв+" буде відображена ця інформація про бронювання і дату завершення бронювання", — уточнила чиновниця.

Вона додала, що структура бронювання працює таким чином, що визначення і повна відповідальність — на керівнику підприємства, оскільки саме він володіє інформацією про тих унікальних співробітників, без яких його підприємство не зможе повноцінно функціонувати. Тому він своїм підписом засвідчує цей перелік і передає список на бронювання.

Коли запрацює послуга

Щодо термінів, коли запрацює послуга процедури бронювання для підприємств та організацій у "Дії", то зараз Мінцифри займається технічною реалізацією цього задуму.

"Зокрема, налагоджуємо інформаційну взаємодію між реєстрами „Оберіг" і Пенсійного фонду, а також взаємодію між порталом „Дія" та „Оберіг" для того, щоб здійснювались ці автоматичні перевірки. За нашими розрахунками, послуга запрацює протягом місяця. Тож стежте за нашими соціальними мережами, ми обов’язково повідомимо. Буде звісно бета-тестування і ми залучимо всіх бажаючих до тестування", — резюмувала Ткач.

Бронювання у "Дії"

7 червня Уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, що значно зменшить корупційні ризики під час бронювання співробітників критично важливих підприємств та мінімізує людський фактор у цьому процесі.

Нагадаємо, що 8 травня Кабінет міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов’язаних громадян на підприємствах. Відповідно до постанови № 520, погодження списків військовозобов’язаних для бронювання передається від Генерального штабу ЗСУ до Міністерства оборони. Втім, як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

4 червня Кабмін продовжив ще на два місяці, до 7 серпня, граничний термін дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, що були надані рішеннями Міністерства економіки.