У "Дії" запустили посвідчення ветерана: хто може отримати документ

У застосунку "Дія" 5 червня з'явився новий цифровий документ захисників та захисниць – посвідчення ветерана.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог", - написав він.

Хто може отримати документ

Електронний документ можуть отримати:

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

учасники війни;

постраждалі учасники Революції Гідності;

члени сім'ї загиблих ветеранів війни;

члени сім'ї загиблих захисників і захисниць України.

Як додати документ

Для того, щоб додати посвідчення ветерана потрібно у застосунку "Дія" натиснути "Додати документ", обрати "Посвідчення ветерана", надати дозвіл на отримання даних та натиснути "Додати посвідчення". Протягом кількох хвилин документ зʼявиться в застосунку.

Електронний документ у "Дії" є аналогом паперового.

Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві оборони України заявили, що на порталі державних послуг “Дія” запустять функціонал електронного бронювання від мобілізації.