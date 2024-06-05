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В "Дії" запустили удостоверение ветерана: кто может получить документ
В приложении "Дія" 5 июня появился новый цифровой документ защитников и защитниц – удостоверение ветерана.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.
"Запустили один из самых ожидаемых документов для наших защитников. Теперь удостоверение ветерана будет всегда под рукой, не нужно носить с собой бумажный аналог", – написал он.
Кто может получить документ
Электронный документ могут получить:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- участники боевых действий;
- люди с инвалидностью в результате войны;
- участники войны;
- пострадавшие участники Революции Достоинства;
- члены семьи погибших ветеранов войны;
- члены семьи погибших защитников и защитниц Украины.
Как добавить документ
Для добавления удостоверения ветерана необходимо в приложении "Дія" нажать "Добавить документ", выбрать "Удостоверение ветерана", предоставить разрешение на получение данных и нажать "Добавить удостоверение". В течение нескольких минут документ появится в приложении.
Электронный документ в "Дії" является аналогом бумажного.
Напомним, недавно в Министерстве обороны Украины заявили, что на портале государственных услуг "Дія" запустят функционал электронного бронирования от мобилизации.