Какие льготы могут получить ветераны при трудоустройстве

Какие гарантии могут получить ветераны, указанные в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Возвращающиеся в гражданскую жизнь и устраивающиеся на работу защитники и защитницы имеют перечень льгот, закрепленных законодательно.

Об этом сообщили в Украинском ветеранском фонде.

Льготы в сфере занятости и трудоустройства для ветеранов:

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы, независимо от стажа работы;

выплата работающим лицам с инвалидностью пособия по временной нетрудоспособности до 4 месяцев подряд или до 5 месяцев в течение календарного года, а также пособия по государственному социальному страхованию за весь период пребывания в санатории, с учетом проезда туда и обратно в случае, когда для лечения не хватает ежегодной и дополнительный отпуск;

использование очередного ежегодного отпуска в удобное время, а также дополнительный отпуск с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году;

в случае сокращения работников, ветераны имеют преимущественное право на оставление на работе;

внеочередное трудоустройство по специальности в соответствии с подготовкой и выводами медико-социальной экспертизы.

Кроме того, ветераны и ветеранки могут использовать ваучеры для поддержания конкурентоспособности на рынке труда. В частности, могут пройти:

Переподготовку по рабочей профессии. Подготовку по специальности для получения степени магистра на основе степени бакалавра или магистра, полученного по другой специальности.

Подготовку на следующем уровне образования (кроме третьего (образовательно-научного/образовательно-творческого) уровня высшего образования), специализации и повышения квалификации в учебных заведениях или у работодателя.



Предоставление этих услуг координируется Государственным центром занятости.

“Трудоустройство ветеранов – одна из основных задач ветеранской политики. Получение травм во время службы, долгий период вне профессии, а также личностное ощущение ветеранов, что их военный опыт нерелевантен для гражданской карьеры и не ценится работодателями — препятствия для трудоустройства. В связи с этим, 16,6% опрошенных защитников и защитниц заявили, что не вернутся на старую работу, еще 32% затрудняются и 51% планируют возвращаться на предыдущую работу”, — говорит исполняющая обязанности исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Руслана Величко-Трифонюк.

Трудоустройство ветеранов

В ОО "Центр занятости Свободных людей" (ЦЗСЛ) рассказали, что трудоустройство ветеранов и лиц причастных к ветеранской политике нужно, ведь это шанс для Украины сделать рынок труда инклюзивным, а также из-за ряда факторов: