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Какие льготы могут получить ветераны при трудоустройстве

льготы, ветераны, рынок труда, адаптация ветеранов
Какие льготы могут получить ветераны при трудоустройстве? Иллюстрация: Delo.ua

Какие гарантии могут получить ветераны, указанные в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Возвращающиеся в гражданскую жизнь и устраивающиеся на работу защитники и защитницы имеют перечень льгот, закрепленных законодательно.

Об этом сообщили в Украинском ветеранском фонде.

Льготы в сфере занятости и трудоустройства для ветеранов:

  • выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы, независимо от стажа работы;
  • выплата работающим лицам с инвалидностью пособия по временной нетрудоспособности до 4 месяцев подряд или до 5 месяцев в течение календарного года, а также пособия по государственному социальному страхованию за весь период пребывания в санатории, с учетом проезда туда и обратно в случае, когда для лечения не хватает ежегодной и дополнительный отпуск;
  • использование очередного ежегодного отпуска в удобное время, а также дополнительный отпуск с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году;
  • в случае сокращения работников, ветераны имеют преимущественное право на оставление на работе;
  • внеочередное трудоустройство по специальности в соответствии с подготовкой и выводами медико-социальной экспертизы.

Кроме того, ветераны и ветеранки могут использовать ваучеры для поддержания конкурентоспособности на рынке труда. В частности, могут пройти:

  1. Переподготовку по рабочей профессии.
  2. Подготовку по специальности для получения степени магистра на основе степени бакалавра или магистра, полученного по другой специальности.
  3. Подготовку на следующем уровне образования (кроме третьего (образовательно-научного/образовательно-творческого) уровня высшего образования), специализации и повышения квалификации в учебных заведениях или у работодателя.

Предоставление этих услуг координируется Государственным центром занятости.

“Трудоустройство ветеранов – одна из основных задач ветеранской политики. Получение травм во время службы, долгий период вне профессии, а также личностное ощущение ветеранов, что их военный опыт нерелевантен для гражданской карьеры и не ценится работодателями — препятствия для трудоустройства. В связи с этим, 16,6% опрошенных защитников и защитниц заявили, что не вернутся на старую работу, еще 32% затрудняются и 51% планируют возвращаться на предыдущую работу”, — говорит исполняющая обязанности исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Руслана Величко-Трифонюк.

Трудоустройство ветеранов

В ОО "Центр занятости Свободных людей" (ЦЗСЛ) рассказали, что трудоустройство ветеранов и лиц причастных к ветеранской политике нужно, ведь это шанс для Украины сделать рынок труда инклюзивным, а также из-за ряда факторов:

  • реалии рынка труда, экономическая мотивация;
  • ветераны обладают уникальным опытом и навыками, которые могут усилить компанию;
  • 10% - 20% мобилизованных уже есть в компаниях (опыт ЦЗСЛ), часть из них вернутся с инвалидностью – это уже новая реальность;
  • у 65% украинцев есть близкие, которые воевали или воюют — личностная мотивация;
  • гражданская позиция — они взяли на себя ответственность сейчас, бизнес и общество должно взять ответственность поддерживать их в возвращении;
  • КСО;
  • толчок к внедрению новых подходов и усовершенствование HR-процессов и практик.
Автор:
Наталья Таранова