От воинов к гражданским: путь реинтеграции ветеранов в Украине

Война имеет свои последствия для общества. Они наступают независимо от хода или завершения войны, а государству и обществу следует их вовремя распознавать и регулировать.

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Современные реалии Украины концентрируют внимание общества на мобилизации и ведении войны, экономической стабильности страны и военной помощи. В то же время одним из последствий войны является постоянно растущее количество ветеранов.

Однако защита и реализация их прав и интересов иногда недополучают нужное внимание со стороны государства и общества. У государства есть обязанности перед ветеранами: обеспечение их прав, законодательное урегулирование, реализация льгот и услуг, а также реинтеграция в общество. Этот вопрос очень важен как на сегодня, так и для развития и планирования будущего.

На международной плоскости, в странах, имеющих значительное количество ветеранов, давно ясно, что государство должно обеспечивать надлежащее регулирование в этой сфере.

Во-первых, то, как мы относимся к ветеранам, прямо пропорционально готовности нового поколения нести военную службу, а следовательно, и уровню обороноспособности страны.

Во-вторых, учитывая, что количество ветеранов в Украине постоянно растет, реализация их прав, льгот и услуг государством влияет на состояние общества, внутренние связи, отлаженность процессов и экономический уровень общин. Именно в этом контексте реинтеграция и реабилитация очень важны.

Без должной реинтеграции, ветераны будут сталкиваться со многими проблемами: как финансового, так и психологического плана. В долгосрочной перспективе такие вызовы могут вызвать противоправное поведение, в результате которого ветераны будут попадать в систему правосудия. В этом случае Украине необходимо разработать соответствующие судебные процедуры, направленные прежде всего на реабилитацию и реинтеграцию, а не на наказание.

Этим вопросом в Украине уже активно занимаются. Общественная организация "Юридическая Сотня" в рамках проекта "Анализ возможности внедрения судов по делам ветеранов в Украине" работает над разработкой ветерано-центрисской судебной процедуры рассмотрения дел ветеранов. Такая процедура будет одним из способов обеспечения реинтеграции ветеранов, не получивших надлежащих услуг. Необходимо четко понять ответственность государства и общества перед ветераном — человеком, исполнившим свой долг по защите отечества. Должная реинтеграция ветеранов является необходимым элементом социального и экономического развития государства.

Что такое реинтеграция? Где провести предел ответственности государства? Что именно необходимо и должно быть гарантировано?

Возвращаясь домой в гражданскую жизнь, ветераны сталкиваются с трудностями: бытовыми, финансовыми, физическими и психологическими. Первый год с момента увольнения со службы считается самым критичным. В этот период важна поддержка государства, общества, общественных организаций, семьи и друзей для облегчения и предупреждения возможных негативных последствий. Именно для этого и необходима реинтеграция.

Анализируя международные исследования, реинтеграция – это восстановление ролей в семье, общине и на рабочем месте, на которые могут влиять разные факторы окружения. Реинтеграция – это как процесс, так и результат возвращения к гражданской жизни, включающий взаимодействие личности и окружающей среды.

Следовательно, чтобы понять необходимый объем услуг и поддержки для ветеранов, следует выделить рамку понятия реинтеграция. Для этого можно вычеркнуть несколько уровней реинтеграции в общество и выделить потенциальные проблемы, с которыми ветеран встречается на соответствующем уровне.

Индивидуальный уровень (ветеран и его личное состояние) здесь находится сам ветеран. Важно подчеркнуть, что не все ветераны сталкиваются с психологическими и поведенческими проблемами. Однако процент нуждающихся в поддержке существенный. На этом уровне реинтеграции открываются физические, психологические, демографические, культурные аспекты реинтеграции.

Государство должно регулировать и распознавать такие физические и психологические аспекты, как посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, тревога, злоупотребление психоактивными веществами, склонность к суициду, физические травмы, инвалидность и травмы мозга. Все эти явления, которые могут возникнуть в результате войны, должны быть урегулированы на законодательном уровне, а услуги по реинтеграции ветеранов расширены.

Межличностный уровень (ветеран и его ближайшее окружение) – здесь ветеран и его семья, друзья, дети, близкие взаимоотношения и религиозные связи. Хотя этот уровень реинтеграции мало исследован, а процесс помощи достаточно сложен, поддержка государства и общества необходима в контексте образования населения и психологической поддержки членам семьи ветерана. Внимание должно быть направлено на помощь супругам, семье или на отношения с другими членами семьи, на решение проблем со здоровьем, напряжением и депрессией.

Реинтеграция на этом этапе играет очень важную роль в поддержании психологической стабильности ветеранов и членов их семей.

Уровень сообщества (ветеран и быт) – здесь ветеран сталкивается с системой здравоохранения, работой, обучением, необходимостью получения юридических услуг.

Интегрированные программы психического здоровья в сообществе и реабилитационные программы жизненно важны. Считается, что сообщество и социальные услуги поддерживает реинтеграцию. На этом уровне также следует обеспечить программы переквалификации или повышения квалификации, гарантии обеспечения рабочим местом. Реинтеграция в разные виды сообществ поможет ветерану почувствовать себя нужным и активным членом общества.

Общественный уровень (ветеран и государство) – на этом уровне реинтеграции ветеран сталкивается с реализацией политики Министерства по делам ветеранов, а также с общественным экономическим и культурным уровнем населения. Здесь важна об активности государства в разработке прозрачной, понятной и доступной системы взаимодействия ветерана и государства. Четкая позиция почитания ветерана и поддержки его в реинтеграции должна быть понята обществу.

Учитывая все вышесказанное, становится ясно, что реинтеграция ветерана очень сложное и многослойное понятие. Успешная реинтеграция привлекает всех участников процесса, обязывает их действовать слаженно и своевременно. Государство в этом процессе играет ключевую роль. От согласованности действий государства, своевременного планирования и распознавания запросов общества зависит результат – возвращение ветерана к жизни, где он активен, продуктивен, психически и физически стабильный. Но такое обобщенное понимание реинтеграции имеет достаточно четко сформулированное выражение – льготы и услуги, которые должны быть системно подготовлены и предоставлены государством.

На международном уровне нет единого исключительного списка услуг и льгот, которые должны предоставляться ветеранам. Однако пока Украина продолжает развивать свои политики и практики по льготам и услугам для ветеранов, полезно изучить, как разные страны в рамках Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подходят к этой важной задаче. Анализируя эти различные модели, Украина может определить наиболее удачные для себя адаптировать их для оптимального и успешного пути реинтеграции ветерана.

Среди государств-участников ОБСЕ заметно разнообразие в способах оказания помощи ветеранам. Многие государства предоставляют различные виды льгот и услуг в зависимости от таких факторов как характер службы и получение инвалидности во время службы. Такой подход гарантирует, что специфические потребности разных групп ветеранов удовлетворяются эффективно и пропорционально.

Критическая проблема во многих странах — услуги для ветеранов, которые столкнулись с проблемами беспризорности. Такие ветераны представляют особо уязвимую группу населения, а их психологические расстройства (алко- и наркозависимости, ПТСР, депрессии и т.п.) часто являются причиной возникновения беспризорности. Исследования показывают, что ветераны имеют более высокий риск бездомности из-за таких факторов: бедность, отсутствие поддержки от семьи и недостаточность доступного жилья. Кроме того, вопросы домашнего насилия и самоубийства среди ветеранов нуждаются в особом внимании и помощи. Другим важным и необходимым правом ветеранов есть право на справедливый суд.

Страны, такие как Канада и Соединенные Штаты Америки, имеют специализированные министерства – Министерство по делам ветеранов Канады и Министерство по делам ветеранов Соединенных Штатов. Эти организации отвечают за комплексный подход к реабилитации и реинтеграции: от здравоохранения и льгот к содействию переходу к гражданской жизни. Швеция возлагает реинтеграцию и реабилитацию ветеранов в Министерство социальных дел и здравоохранения. Интегрируя ветеранов в общую систему здравоохранения, Швеция признает их уникальные психологические потребности, предлагая специализированные психиатрические услуги. Дания особенно интересным примером для Украины. Здесь уход за ветеранами является общей ответственностью государства, региональных и муниципальных органов власти, общественного общества и бизнес-сообщества.

Подводя итог, можно выделить три основных категории льгот и услуг, которые должны обеспечиваться государством для реинтеграции. Во-первых, материальная поддержка. Она включает в себя выплаты, пенсии по инвалидности и субсидируемые услуги, обеспечивая ветеранам доступ к необходимым ресурсам, а именно жилью, образованию, работе. Во-вторых, это нематериальная поддержка.

Восстановление состояния здоровья определенно влияет на возможность возобновить свое участие в социальных связях и экономической состоятельности. Психическое здоровье, особенно для ветеранов с состояниями ПТСР и другими психологическими расстройствами, жизненно важно. Консультирование и поддержка помогают разрешать психологические последствия военной службы. В-третьих, памятные и социальные мероприятия по признанию и воспитанию уважения в обществе к ветеранам. Это может включать в себя содержание кладбищ, организацию и поддержку памятных мероприятий в национальные памятные дни, образовательные проекты и общенациональная политика признания вклада ветеранов в безопасность государства.

Поскольку Украина стремится улучшить свою ветеранскую политику, международные примеры могут служить ценным опытом построения системы льгот и услуг. Адаптация модели, которая объединяла как специализированные услуги для уникальных физических и психологических потребностей, так и комплексную поддержку общества, была бы очень полезна. Уделение внимания уходу за психическим здоровьем, особенно при таких состояниях, как посттравматическое стрессовое расстройство, может значительно улучшить процесс реинтеграции украинских ветеранов.

Рассматривая эти международные модели, Украина имеет возможность построить систему услуг и льгот для ветеранов, одновременно эффективной и учитывающей особый опыт ветеранов. Такая система должна обеспечить и гарантировать заботу и уважение тех, кто служил нации и заслуживает поддержки государства и общества.