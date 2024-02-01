Как военным оформить статус УБД и какие льготы могут получать участники боевых действий и их семьи: объяснение адвоката

Порядок получения статуса участника боевых действий (УБД) в декабре прошлого года был упрощен. Ранее некоторые военные жаловались на то, что статус УБД было трудно получить, соответственно льготы они также не получали. Delo.ua пообщалась с адвокатом юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрием Лазебным, который дал пошаговую инструкцию, как получить статус УБД и оформить льготы.

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"В июле 2022 года я уволился с военной службы по статье. Через некоторое время я решил оформить статус УБД, соответственно после этого получить льготы, которые предоставляет государство. Я собрал все документы и отвез их в военкомат. Через почти три месяца я обратился в военкомат, чтобы узнать, когда смогу получить удостоверение участника боевых действий, но в военкомате сказали, что мои документы еще на рассмотрении. Прошло пол года, но новостей относительно УБД не было и я снова обратился в военкомат, но уже тогда мне сказали, что скорее всего документы утеряны. После этого я решил обратиться в свою воинскую часть, где меня также попросили собрать пакет документов, сделать фото размером 3x4 сантиметра и направить в воинскую часть, поэтому я попытался решить свой вопрос о получении УБД таким образом, как мне сказали в военной части. У меня приняли все документы и сказали, чтобы я ждал, добавив, что сейчас этот процесс немного упрощен", - рассказал об этом Delo.ua ветеран войны Владислав.

Эту историю о трудностях оформления статуса УБД рассказал ветеран российско-украинской войны Владислав из Киева, который с первых дней полномасштабного вторжения в составе ВСУ защищал Украину от врага, но почти за год не смог оформить статус УБД и получить льготы от государства.

Владислав не единственный ветеран, который столкнулся с трудностями оформления удостоверения участника боевых действий. Однако, по новой процедуре, как отмечает адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", этот процесс упростили.

Как получить статус УБД

Вопрос получения статуса участника боевых действий (УБД) регулируется Постановлением Кабинета Министров Украины от 20.08.2014 №413 "Об утверждении Порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимавших непосредственное участие, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины".

Порядок получения УБД достаточно сложен и в общем (упрощенном) виде является следующим:

Для лиц, уволившихся с военной службы:

Подать заявление в ТЦК и СП по месту регистрации (нахождение на военном учете).

Вместе с заявлением необходимо дать согласие на обработку персональных данных и две цветные фотографии размером 3x4 сантиметра на матовой бумаге.

Получив заявление (обращение) и согласие на сбор и обработку персональных данных, представители ТЦК и СП самостоятельно через систему электроного документооборота направляют документы на рассмотрение соответствующей комиссии через воинскую часть. Военная часть, получив заявление, готовит справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и направляет необходимые документы в соответствующую комиссию.

Комиссия рассматривает документы и принимает решение.



Для действующих военнослужащих или их представителей:

Скрепить с помощью портала Дія или другим способом цифровой подписью заявление в Комиссию и направить его на адрес электронной почты: [email protected]. Через Портал Дія или напрямую по адресу электронной почты подать:



копии соответствующих документов (при наличии, указать количество листов);

согласие на сбор и обработку персональных данных;

две цветные фотографии размером 3x4 сантиметра в электронном виде в формате JPG, JPEG;

другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения вами лично или в составе воинской части (органа, подразделения), учреждения и учреждения боевых (служебных) задач.

Для действующих военнослужащих их представителей или лиц, уволенных с военной службы:

Подать соответствующее заявление Комиссии через почтовое отделение национальных операторов почтовой связи в адрес соответствующей Комиссии. Заявление (обращение) подается в адрес Комиссии органа военного управления, которому подчинена воинская часть, где военнослужащий проходит или проходил военную службу.

Вместе с заявлением (обращением) подаются:



оригиналы соответствующих документов (при наличии).

согласие на сбор и обработку персональных данных.

две цветные фотографии размером 3x4 сантиметра на матовой бумаге.

другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения вами лично или в составе воинской части (органа, подразделения), учреждения и учреждения боевых (служебных) задач.

Адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный отметил, что указанный выше алгоритм размещен на официальном сайте Министерства обороны Украины по следующей ссылке.

Соответствующий порядок был несколько упрощен в декабре прошлого года. Поэтому вполне возможно, что при новом порядке получить статус участника боевых действий будет легче. Дмитрий Лазебный Адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры"

Лазебный дал несколько общих советов по оформлению и получению удостоверения участника боевых действий, в частности:

Правильно следовать указанному выше алгоритму. Правильно оформить необходимые документы. Если нет достаточного времени, чтобы оформить соответствующие документы самостоятельно или если есть вопросы относительно документов, - воспользоваться помощью юриста.

Льготы для участников боевых действий и их семей

По словам адвоката юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрия Лазебного, действующее законодательство устанавливает достаточно широкий перечень льгот как для участников боевых действий, так и для членов их семей.

Подробно ознакомиться с этими льготами можно в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а также в отдельных положениях других непрофильных НПА (например, в Налоговом кодексе Украины).

Это, так сказать, основные нормативно-правовые акты, регулирующие данные вопросы. Дмитрий Лазебный адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры"

При этом соответствующим льготам можно предоставить определенную классификацию. Так они могут быть:

для участников боевых действий в медицинской сфере (к примеру: бесплатное получение лекарств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей; бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения);

для участников боевых действий льготы, касающиеся жилищных вопросов (например: 75% скидка платы за пользование жильем);

для участников боевых действий финансовые льготы (например, скидка в 75% на топливо для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления).

И еще многие другие льготы, например, по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством.

Дети участников боевых действий, например, имеют право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального высшего образования на дневной форме.

Порядок оформления льгот несколько отличается в зависимости от льгот, которые вы хотите получить. Так, для оформления льготы по оплате коммунальных услуг, лицо должно подать:

заявление о внесении лица в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы);

заявление об установлении льготы.

Документы следует подавать:

в любой сервисный центр ПФУ по всей Украине;

отправить по почте;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;

через приложение "Дія" (пригодится "Дія. Підпис").

Алгоритм для получения бесплатного лекарства другой:

необходимо иметь рецепт врача;

проконтролировать, чтобы на рецепте обязательно была подпись врача и его личная печать, только тогда он имеет юридическую силу;

попросить врача указать в рецепте международные непатентованные названия лекарства (для проверки наличия лекарственных средств в соответствующем утвержденном Перечне, а также, чтобы в случае отсутствия препарата в выбранной аптеке, провизор мог произвести замену на аналогичный препарат только другого производителя (в случае, если необходимого препарата нет);

вернуться в аптеку, закрепленную за соответствующим медицинским учреждением, врач которого предоставил рецепт, по месту жительства лица, и предъявить удостоверение участника боевых действий и рецепт врача.

Для получения льгот по обучению, необходимо будет обращаться в соответствующие учебные заведения.