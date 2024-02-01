Як військовим отримати статус УБД та які пільги можуть отримувати участники бойових дій і їх сім'ї: пояснення адвоката

Порядок отриманя статусу учасника бойових дій (УБД) у грудні минулого року був спрощений. Адже раніше деякі військові жалілися на те, що статус УБД було важко отримати, відповідно пільги вони також не отримували. Delo.ua поспілкувалось з адвокатом юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Дмитром Лазебним, який надав покрокову інструкцію, як отримати статус УБД та оформити пільги.

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"У липні 2022 року я звільнився з військової служби за статею. Через деякий час я вирішив оформити статус УБД, відповідно після цього отримати пільги, які надає держава. Я зібрав всі документи і відвіз їх до військомату. Через майже три місяці я звернувся до військомату, щоб дизнатись, коли зможу отримати посвідчення учасника бойових дій, але у військоматі сказали, що мої документи ще на розгляді. Пройшло пів року, але новин щодо УБД не було і я знову звернувся до військомату, але вже тоді мені сказали, що скоріш за все документи втрачені і теперь треба робити все заново. Однак після цього я вже вирішив звернутись у свою військову частину. Там мене також попросили зібрати пакет документів, зробити фото розміром 3x4 сантиметри та направити до військової частини. Тож я спробував вирішити своє питання щодо отримання УБД таким чином, як мені сказали у військовій частині. В мене прийняли всі документи і сказали, щоб я чекав, додавши, що наразі процес отриманя трохи спрощений", - розповів про це Delo.ua ветеран війни Владислав.

Цю історію про труднощі оформлення статусу УБД розповів ветеран російсько-української війни Владислав з міста Києва, який з перших днів повномасштабного вторгнення в складі ЗСУ захищав Україну від ворога, але майже за рік не зміг оформити статус УБД та отримати пільги від держави.

Владислав не єдиний ветеран, який зіштохнувся з труднощами щодо оформленння посвідчення учасника бойових дій. Однак за новою процедурою, як зазначає адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", цей процес спростили.

Як отримати статус УБД

Питання отримання статусу учасника бойових дій (УБД) регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 за №413 "Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України".

Порядок отримання УБД доволі складний та в загальному (спрощеному) вигляді є наступним:

Для осіб, які звільнилися з військової служби:

Подати заяву до ТЦК та СП за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку).

Разом із заявою необхідно подати згоду на обробку персональних даних та дві кольорові фотокартки розміром 3x4 сантиметри на матовому папері.

Отримавши заяву (зверненння) і згоду на збір та обробку персональних даних, представники ТЦК та СП самостійо, виключно через систему електроного документообігу, скеровують документи на розгляд відповідної комісії через військову частину. Військова частина, отримавши заяву, готує довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та надсилає необхідні документи на адресу відповідної комісії.

Комісія розглядає документи та ухвалює відповідне рішення.



Для чинних військовослужбовців або їх представників:

Скріпити за допомогою портала Дія або в інший спосіб цифровим підписом заяву до Комісії та направити її на адресу електронної пошти: [email protected]. Через Портал Дія або напряму на адресу електронної пошти подати:



копії відповідних документів (у разі наявності, вказати кількість аркушів);

згоду на збір та обробку персональних даних;

дві кольорові фотокартки розміром 3x4 сантиметри в електронному вигляді у форматі JPG, JPEG;

інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання вами особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань.

Для чинних військовослужбовців їх представників або осіб звільнених з військової служби:

Подати відповідну заяву до Комісії через поштове відділення національних операторів поштового зв’язку на адресу відповідної Комісії. Заява (звернення) подається на адресу Комісії того органу військового управління, якому підпорядкована військова частина, де військовослужбовець проходить або проходив військову службу.

Разом із заявою (зверненням) подаються:



оригінали відповідних документів (у разі наявності).

згоду на збір та обробку персональних даних.

дві кольорові фотокартки розміром 3x4 сантиметри на матовому папері.

інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання вами особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань.

Адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Дмитро Лазебний наголосив на тому, що вказаний вище алгоритм розміщено на офіційному сайті Міністерства оборони України за наступним посиланням.

Відповідний порядок було дещо спрощено в грудні минулого року. Тому, цілком можливо, що за нового порядку отримати статус учасника бойових дій буде легше. Дмитро Лазебний Адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери"

Лазебний дав кілька загальних порад щодо оформлення і отримання статусу учасника бойових дій, зокрема:

Належним чином дотримуватися вказаного вище алгоритму. Належним чином оформити необхідні документи. Якщо не має достатнього часу щоб оформити відповідні документи самостійно або якщо є питання щодо документів, - скористатися допомогою юриста.

Пільги для учасників бойових дій і іх сімей

За словами адвоката юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Дмитра Лазебного, діюче законодавство встановлює доволі широкий перелік пільг як для учасників бойових дій, так і для членів їх сімей.

Детально ознайомитися з цими пільгами можна в Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", в Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", в Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", а також в окремих положеннях інших непрофільних НПА (наприклад, в Податковому кодексі України).

Це, так би мовити, основні нормативно-правові акти, які регулюють дані питання. Дмитро Лазебний адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери"

При цьому, відповідним пільгам можна надати певну класифікацію. Так вони можуть бути:

для учасників бойових дій в медичній сфері (до прикладу: безоплатне одержання ліків, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів; безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування);

для учасників бойових дій пільги, що стосуються житлових питань (до прикладу: 75% знижка плати за користування житлом);

для учасників бойових дій фінансові пільги (до прикладу: знижка у 75% на паливо для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення).

І ще багато інших пільг, до прикладу, зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства.

Діти учасників бойових дій, до прикладу, мають право на переведення на бюджетну форму навчання при здобутті вищої, професійно-технічної та фахової предвищої освіти на денній формі.

Порядок оформлення пільг учасникам бойових дій дещо різниться в залежності від пільги, яку ви хочете отримати. Так, для оформлення пільги по сплаті комунальних послуг особа має подати:

заяву про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги);

заяву про встановлення пільги.

Документи слід подавати:

до будь-якого сервісного центру ПФУ по всій Україні;

надіслати поштою;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

через застосунок "Дія" (знадобиться "Дія. Підпис").

Алгоритм для отримання безкоштовних ліків інший:

необхідно мати рецепт лікаря;

проконтролювати, щоб на рецепті обов'язково був підпис лікаря та його особиста печатка, тільки тоді він має юридичну силу;

попросити лікаря вказати у рецепті міжнародні непатентовані назви ліків (для перевірки наявності лікарських засобів у відповідному затвердженому Переліку, а також, щоб у випадку відсутності препарата в обраній аптеці, провізор міг зробити заміну на аналогічний препарат тільки іншого виробника (у випадку, якщо необхідного препарату немає);

вернутися до аптеки, закріпленої за відповідним медичним закладом, лікар якого надав рецепт, за місцем проживання особи, та пред’явити посвідчення учасника бойових дій та рецепт лікаря.

Для отримання пільг щодо навчання, необхідно буде звертатися до відповідних закладів освіти.