Рада може спростити процедуру присвоєння статусу ветерана: що пропонують

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9141, який передбачає спрощення процедури отримання статусу ветерана військовослужбовцям, членам сімей загиблих захисників.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Норми документа передбачають внесення зміни до низки статей закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які регламентують питання присвоєння статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці.

Суть змін у тому, щоб за заявою військовослужбовця чи його представника відповідні комісії чи структурні підрозділи із соціального захисту населення під час ухвалення рішення вимагали у відповідальних органів документи, які є підставою для надання статусу.

У законопроекті уточнюється, що відповідальний орган чи особа, які мають необхідні документи, зобов'язані надати відповідь на запит не пізніше, ніж через 30 днів з дня її надходження.

Наразі компетентні органи просять перелік документів безпосередньо від захисників, які водночас продовжують проходити службу, через що захисники не можуть прийти та принести всі документи.

Нагадаємо, що надання статусу учасника бойових дій відбуватиметься відповідно до алгоритму, який доступний за посиланням.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 29 листопада ухвалив постанову, якою затверджено порядок надання багаторівневої безоплатної психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед країною, а також членам сімей таких осіб і членам сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України.