Рада может упростить процедуру присвоения статуса ветерана: что предлагают

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9141, предусматривающий упрощение процедуры получения статуса ветерана военнослужащим, членам семей погибших защитников.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Нормы документа предусматривают внесение изменения в ряд статей закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", регламентирующих вопросы присвоения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы.

Суть изменений состоит в том, чтобы по заявлению военнослужащего или его представителя соответствующие комиссии или структурные подразделения по социальной защите населения при принятии решения требовали у ответственных органов документы, являющиеся основанием для предоставления статуса.

В законопроекте уточняется, что ответственный орган или лицо, имеющие необходимые документы, обязаны предоставить ответ на запрос не позднее чем через 30 дней со дня его поступления.

В настоящее время компетентные органы просят перечень документов непосредственно от защитников, которые могут одновременно проходить службу, из-за чего защитники не могут прийти и принести все документы.

Напомним, что предоставление статуса участника боевых действий будет происходить в соответствии с алгоритмом, который доступен по ссылке .

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 ноября принял постановление, которым утвердил порядок предоставления многоуровневой безвозмездной психологической помощи лицам, увольняющимся или уволенным с военной службы из числа ветеранов войны и лиц, имеющих особые заслуги перед страной, а также членам семей таких лиц и членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.