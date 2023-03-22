16 тысяч гривен для ветеранов: регистрацию на получение помощи возобновили

В Украине 22 марта стартовал второй этап проекта по поддержке ветеранов войны, которые получили инвалидность I или II группы в результате боевых действий. Заявки на получение помощи могут подать еще 15 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Проект Минветеранов и Красного Креста Украины предусматривает предоставление одним платежом на банковский счет по 4 тыс. грн. в месяц. Выплаты будут производиться в течение четырех месяцев независимо от получения лицом других видов помощи.

Программа распространяется на совершеннолетних граждан Украины, которым в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предоставлен статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, и сведения о которых внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Подать заявку на получение выплат можно через сервис е-Ветеран.

Как отметили в Минветеранов, в конце февраля в рамках проекта были получены первые 10 тысяч заявлений. После этого возможность подачи других заявок временно приостановили для проведения мониторинга качества предоставления услуги, завершения процесса выплаты средств заявителям и усовершенствования технических процессов.