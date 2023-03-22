16 тисяч гривень для ветеранів: реєстрацію на отримання допомоги відновили

В Україні 22 березня стартував другий етап проєкту з підтримки ветеранів війни, які отримали інвалідність І або ІІ групи внаслідок бойових дій. Заявки на отримання допомоги можуть подати ще 15 тисяч осіб. Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Проєкт Мінветеранів та Червоного Хреста України передбачає надання одним платежем на банківський рахунок по 4 тис. грн на місяць. Виплати здійснюватимуться протягом чотирьох місяців незалежно від отримання особою інших видів допомоги.

Програма поширюється на повнолітніх громадян України, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи, та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Подати заявку на отримання виплати можна через сервіс е-Ветеран.

Як зазначили в Мінветеранів, наприкінці лютого в рамках проєкту було отримано перші 10 тисяч заяв. Після цього можливість подачі інших заявок тимчасово призупинили для проведення моніторингу якості надання послуги, завершення процесу виплати коштів заявникам та удосконалення технічних процесів.