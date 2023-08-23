В Україні спростили набуття статусу учасника бойових дій

Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання та втрати статусу учасника бойових дій, звівши кількість потрібних документів до однієї довідки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що процедура отримання статусу учасника бойових дій стала простішою – Кабінет Міністрів України підтримав розроблений Міноборони проект Постанови про внесення змін до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, оновлений підхід передбачає спрощену процедуру отримання статусу учасника бойових дій завдяки зменшенню кількості необхідних документів.

"Тепер для звернення до відповідних комісій із визначення статусу учасника бойових дій достатньо надавати лише одну довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України", - підкреслив Резніков.

Він додав, що ця довідка повинна містити інформацію про документи, які підтверджують участь особи у відповідних заходах, і саме вона стане основою для присвоєння статусу учасника бойових дій.

"Цей крок значною мірою допоможе звільнитися від зайвої бюрократії і прискорити процедуру визнання внеску у захист України та присвоєння їм статусу учасника бойових дій, - зауважив Резніков.

Він наголосив, що таким чином зазначені зміни значно полегшать та пришвидшать доступ до передбачених законодавством пільг та гарантій захисникам та захисницям, які боронили та боронять незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Зауважимо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9637 про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо впорядкування процедури надання статусів (їх категорій) ветеранам. Документ передбачає, що військові отримуватимуть статус учасника бойових дій автоматично.