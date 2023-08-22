У Раді пропонують автоматизувати надання статусу учасника бойових дій

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9637 про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо впорядкування процедури надання статусів (їх категорій) ветеранам. Документ передбачає, що військові отримуватимуть статус учасника бойових дій автоматично.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Якщо нардепи ухвалять законопроєкт у нинішній редакції, то в Україні запровадять такі зміни:

створять Єдиний реєстр військових;

автоматичне надання статусу убд, якщо людина хоч раз отримувала бойові виплати;

можливість згенерувати електронне посвідчення військового у “Дії”;

запровадження статусу захисника і захисниці України.

Автори документа очікують, що у разі його прийняття, норми закону спростять процедуру отримання статусу учасника бойових дій та захисника чи захисниці України.

Це практично можна буде зробити без залучення військовослужбовця, а на основі інформаційних обмінів між Єдиним державним реєстром військовослужбовців та Єдиним держаним реєстром ветеранів війни.

Військові, які беруть участь у бойових діях, зможуть обирати між двома статусами: убд та захисник чи захисниця України.

