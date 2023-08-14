До Дня Незалежності деяким українцям виплатять до 3 тис грн: хто може розраховувати на допомогу

Пенсійний фонд у серпні до Дня Незалежності України профінансує разові грошові виплати ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Про це 14 липня повідомила пресслужба ПФУ.

Якщо виплату має отримати пенсіонер, то йому дорахують суму до щомісячної пенсії. Військовослужбовцям та іншим особам, які не є пенсіонерами, але мають право на фінансову допомогу з нагоди Дня Незалежності, ПФУ перерахує гроші на рахунки військових частин, установ, організацій, де особи проходять службу.

Всі інші особи, які не відносяться ні до пенсіонерів, ні до діючих військових, але маю отримати гроші, необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду із документами, що підтверджують право на таку виплату, та даними про поточний рахунок, відкритий на ім’я особи в банку.

Виплати до Дня Незалежності — хто скільки грошей отримає

Розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України визначені постановою уряду № 754.

Особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин виплатять:

I групи ‒ 3 100 грн;

I групи ‒ 2 900 грн;

III групи ‒ 2 700 грн.

Учасники бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концтаборів та дітям, які там народилися виплатять по 1 000 грн.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають по 3 100 грн до Дня Незалежності.

Членам сімей загиблих ветеранів війни, дружинам/чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, де вони отримали інвалідність, виплатять по 650 грн.

По 1000 грн отримають члени сімей загиблих захисників і захисниць України. Учасникам війни та колишнім в’язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога виплатять по 450 грн.

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