З 1 липня деяким пенсіонерам проіндексують пенсії. Кому і наскільки збільшать виплати

Вже з 1 липня в Україні відбудеться – востаннє за поточний рік – індексація пенсій, але стосується вона тільки колишніх чиновників і науковців, яким виплати піднімуть на 19,7%. Йдеться про "спеціальні" пенсії, призначені, зокрема, відповідно до закону "Про державну службу".

Останній перерахунок пенсій цій категорії пенсіонерів було проведено з 1 лютого 2008 року, коли Кабмін ухвалив відповідне рішення про підвищення зарплати працюючим держслужбовцям, що і стало підставою для перерахунку пенсій держслужбовцям.

Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" з жовтня 2017 року визначено, що такі пенсії не перераховуються та не індексуються. Однак минулого року було ухвалено рішення щодо відновлення індексації "спеціальних" пенсій.

Зокрема, зміненим від середини лютого законодавством визначено, що пенсії, призначені відповідно до законів "Про держслужбу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус нардепа", "Про наукову і науково-технічну діяльність", індексуються у порядку, визначеному Кабміном, з урахуванням коефіцієнта збільшення.

У цьому році, відповідно до постанови уряду від 24 лютого цього року, таке збільшення відбудеться з 1 липня на коефіцієнт 1,197.

Однак таких пенсіонерів, які отримують "спеціальні" пенсії, залишилося зовсім небагато, бо основна їх частина вже перейшли на "страхову" пенсію, тобто призначену відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".