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Общество
Дата публикации

С 1 июля некоторым пенсионерам проиндексируют пенсии. Кому и насколько увеличат выплаты

С 1 июля некоторым пенсионерам проиндексируют пенсии. Кому и насколько увеличат выплаты

Уже с 1 июля в Украине состоится – последний раз за текущий год – индексация пенсий, но касается она только бывших чиновников и ученых, которым выплаты поднимут на 19,7%. Речь идет о "специальных" пенсиях, назначенных, в частности, в соответствии с законом "О государственной службе".

Последний перерасчет пенсий этой категории пенсионеров был произведен с 1 февраля 2008 года, когда Кабмин принял соответствующее решение о повышении зарплаты работающим госслужащим, что и послужило основанием для перерасчета пенсий госслужащим.

Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении пенсий" с октября 2017 определено, что такие пенсии не перечисляются и не индексируются. Однако в прошлом году было принято решение о возобновлении индексации "специальных" пенсий.

В частности, измененным с середины февраля   законодательством определено, что пенсии, назначенные в соответствии с законами   "О госслужбе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе нардепа", "О научной и научно-технической деятельности" индексируются в порядке, определенном Кабмином, с учетом коэффициента увеличения.

В этом году, согласно постановлению правительства от 24 февраля этого года, такое увеличение произойдет с 1 июля на коэффициент 1,197.

Однако таких пенсионеров, получающих "специальные"   пенсии, осталось совсем немного, потому что основная их часть уже перешли на "страховую" пенсию, то есть назначенную в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Автор:
Максим Беркаль