Ко Дню Независимости некоторым украинцам выплатят до 3 тыс грн: кто может рассчитывать на помощь

Пенсионный фонд в августе ко Дню Независимости Украины профинансирует разовые денежные выплаты ветеранам войны, жертвам нацистских преследований, гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной.

Об этом 14 июля сообщила пресс-служба ПФУ.

Если выплату должен получить пенсионер, то ему досчитают сумму до ежемесячной пенсии. Военнослужащим, не являющимся пенсионерами, но имеющим право на финансовую помощь по случаю Дня Независимости, ПФУ перечислит деньги на счета воинских частей, учреждений, организаций, где они проходят службу.

Все другие лица, которые не относятся ни к пенсионерам, ни к действующим военным, но должны получить деньги, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда с документами, подтверждающими право на такую выплату, и данными о текущем счете, открытом на имя лица в банке.

Выплаты ко Дню Независимости — кто сколько денег получит

Размеры разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины определены постановлением правительства №754.

Лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин выплатят:

I группы – 3 100 грн;

I группы – 2 900 грн;

III группы – 2 700 грн.

Участники боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концлагерей и детям, которые там родились, выплатят по 1 000 грн.

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат по 3100 грн ко Дню Независимости.

Членам семей погибших ветеранов войны, женам/мужчинам умерших лиц с инвалидностью в результате войны, а также умерших участников боевых действий, участникам войны и жертвам нацистских преследований, где они получили инвалидность, выплатят по 650 грн.

По 1000 грн получат члены семей погибших защитников и защитниц Украины. Участникам войны и бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага выплатят по 450 грн.

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