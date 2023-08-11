Кабмин согласовал выплату пенсий украинцам в Польше почтовыми переводами: как это будет происходить

Кабинет министров 11 августа согласовал реализацию экспериментального проекта по выплате международным почтовым переводом через "Укрпочту" пенсий и денежной помощи украинцам, временно находящимся за границей в связи с военной агрессией РФ.

Как отмечают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, такое новшество упростит получение пенсии и других видов денежной помощи тем гражданам, которые в Украине получали их по почте и не имели текущих счетов, открытых в уполномоченных банках.

Как получить украинскую пенсию за границей

Для этого необходимо будет направить в "Укрпочту" соответствующее заявление в электронной или бумажной форме. В первом случае нужно будет заполнить электронную форму на сайте госкомпании, во втором - отправить заполненную форму по ее адресу (Киев, улица Крещатик, 22) с пометкой на конверте "пенсия переводом".

Перевод будет доставлен в месяце, следующем за месяцем, в котором было направлено заявление, по адресу временного пребывания лица за границей. Пересчет будет произведен в валюте страны пребывания .

Воспользоваться услугой по выплате и доставке пенсий или денежной помощи за рубежом в первую очередь смогут украинцы в Польше. При необходимости эксперимент будет введен и в других странах. Такие услуги для граждан Украины за границей будут бесплатными.

Кроме того, для реализации эксперимента 10 августа были внесены изменения в постановление правления Национального банка Украины №18 от 24 февраля 2022 года, которое касалось условий работы банковской системы в период военного положения. Они позволяют "Укрпочте" осуществлять указанные переводы. Решение вступило в силу с 12 августа.

Как уточнил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, эксперимент будет действовать в период военного положения и шести месяцев после его прекращения или отмены, но не более двух лет со дня запуска проекта.

Отметим также, что 4 августа Кабмин ввел упрощение для пенсионеров, проживающих на территориях активных боевых действий или временно оккупированных Россией территориях Украины.

Те из них, которые получали выплаты через "Укрпочту" и имеют квалифицированную электронную подпись "Дія.Підпис", смогут теперь удаленно подать заявление в Пенсионный фонд, чтобы выплата пенсий им производилась на банковскую карту.

Если же из-за отсутствия возможностей доставлять пенсию гражданам были прекращены выплаты, возобновить их можно будет также удаленно, подав заявление через веб-портал ПФ с "Дія.Підписом" или путем видеоконференцсвязи с органами ПФ.

8 же августа правительство продлило до 31 декабря текущего года период для физической идентификации получателей пенсионных и социальных выплат, которые стали внутренне перемещенными лицами до 24 февраля 2022 года.

Тогда же Кабмин расширил и способы прохождения идентификации, в частности предусмотрел возможность ее прохождения с использованием видеоконференцсвязи и в дипломатическом представительстве или консульском учреждении за рубежом.

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